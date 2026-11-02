Novinarji brez meja uvrstili Trumpa na seznam sovražnikov medijev

Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvrstila na letošnji seznam sovražnikov medijev, je ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nekaznovanju zločinov nad novinarji sporočila organizacija. RSF očita Trumpu, da je okrepil napade na medije, odkar se je januarja 2025 vrnil v Belo hišo.

RSF je na svoji spletni strani zapisal, da Trumpovi napadi na medije vse bolj presegajo zgolj retoriko in javno izražene politike, saj je v zadnjem času uvedel tudi fizične omejitve za novinarje. Spletnemu mediju Politico ter televizijama CNN in MS NOW je sredi septembra prepovedal poročanje iz Bele hiše, zaradi česar je trojica medijev vložila tožbo. RSF sicer uvršča ZDA na 64. mesto med 180 državami na svetovni lestvici svobode medijev.

Trump se je tako pridružil seznamu, na katerem je med drugim ruski predsednik Vladimir Putin. Seznam sestavlja 33 posameznikov in organizacij, ki po navedbah Novinarjev brez meja namenoma spodkopavajo neodvisno novinarstvo. Med tistimi, ki jih je RSF na novo uvrstila na seznam sovražnikov medijev, je tudi predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi. Očitajo mu ukinitev neodvisnega medija Mada Masr in zapiranje novinarjev.

RSF je še zapisal, da je posameznikom in organizacijam na seznamu skupno »sovraštvo do medijske svobode«. »Njihova orožja se mogoče razlikujejo, toda njihovi cilji so enaki: utišati neodvisne glasove in poteptati pravico do obveščenosti,« so dodali.

Novinarji brez meja so opozorili, da državljani na koncu vendarle lahko kaznujejo kršenje svoboščin, ko dobijo priložnost, da izrazijo svoj glas. Pri tem so spomnili na letošnja poraza nekdanjega madžarskega premiera Viktorja Orbána in nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića na parlamentarnih volitvah.