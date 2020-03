FOTO:Novinarka Zorana Baković: To je šok za šokom

»Kaj naj ti rečem,« začne najin pogovor novinarka Zorana Baković. Hrvaško je zjutraj stresel potres z magnitudo 5,3, sledil je močan popotresni sunek . Epicenter potresa je bil blizu Zagreba, kjer živi tudi naša dolgoletna novinarka Zorana Baković. Stanovanje ima v 16. nadstropju (sicer 18-nadstropne stolpnice). »Čakaj, ti pošljem še fotografije mojega stanovanja, da vidiš, kakšno je.« Na fotografijah je videti, da je stanovanje v razsulu, takšne podobe na družbenih omrežjih delijo tudi številni drugi prebivalci Zagreba.»To je šok za šokom,« opiše. Še včeraj so jih oblasti pozivale, naj prebivalci zaradi koronavirusa ostanejo doma, v trenutku potresa je bilo jasno, da so bolj varni zunaj. Prvi močan tresljaj so začutili malo pred 6.30 in ljudje so zbežali na ulice. »Ljudje stojijo na travnikih, številni sedijo v avtomobilih, saj nihče ne ve, kaj bo,« opiše Zorana. V ozadju se slišijo sirene, vzdušje seveda ni prijetno. Številni prebivalci vseeno skušajo ohranjati socialno distanco – kar Zorana potrdi s fotografijo vrste pred trafiko (vidite jo lahko v zgornji fotogaleriji).Prihajajo poročila o tem, kaj vse je poškodovano, med drugim so jasne poškodbe na katedrali v Zagrebu. Zorana je slišati mirno, vseeno pa prizna, da ji je malo nelagodno, da bi šla takoj nazaj v stanovanje. Okoli devetih dopoldan mi pove, da se širijo govorice, da prihaja še močnejši potres, a Hrvaški radio ob mirni glasbi prebivalcem sporoča: »Ne poslušajte govoric, potresov ne moremo predvideti, a da bi sledil še močnejši sunek je malo verjetno.«Z Zorano se danes čez dan še slišiva – obljublja, da se bo javljala z informacijami in vtisi.