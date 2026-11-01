Novo čezatlantsko zavezništvo

Čeprav je Ursula von der Leyen septembra v govoru o stanju v Uniji predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica EU, so se na koncu odločili za drugačno poimenovanje partnerstva med Ottawo in Brusljem. Na vrhu EU in Kanade konec tedna v Montréalu so se odločili, da bodo raje uporabljali pojem zavezništvo za prihodnost.

Vrh v Montréalu je velikopotezno začrtal poglabljanje sodelovanja na področjih, kot so podnebna politika, umetna inteligenca, energetika, inovacije in varnost. To so teme, ki bi lahko bile podlaga kanadskega pridruženega članstva, ocenjujejo v Bruslju.akšnega zavezništva za prihodnost EU ne predvideva le za Kanado.