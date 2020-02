Novo jutro za Južni Sudan

Številni prebivalci Južnega Sudana so pred nasiljem pobegnili v taborišča pod zaščito sil združenih narodov. FOTO: Tony Karumba/AFP

V Džubi, prestolnici Južnega Sudana, je vodja opozicijeponovno prisegel kot podpredsednik. S, ki Južnemu Sudanu predseduje že od njegove osamosvojitve leta 2011, sta dosegla dogovor in na zadnji dan roka, ki so jima ga postavili združeni narodi, oblikovala tranzicijsko koalicijsko vlado.Dogovori so šli vse prej kot gladko. Pred štirimi dnevi je Machar zavrnil Kiirov mirovni sporazum. Jabolko spora je bilo zlasti oblikovanje in delitev administrativnih enot. Vendar pa sta se včeraj predsednik in podpredsednik, katerih spor je konec leta 2013 zanetil krvavo državljansko vojno in medetične konflikte med ljudstvoma Dinka in Nuouri, ponovno znašla na enakih funkcijah kot pred vojno, si segla v roke in eden drugega prosila odpuščanja.Kiir je dejal, da oblikovanje koalicijske vlade pomeni »uradni konec državljanske vojne in novo jutro«. Konflikt med njim in Macharjem je v šestih letih zahtevala preko 380.000 smrtnih žrtev. Približno štiri milijone prebivalcev 11 milijonske države pa je pred nasiljem zbežalo iz svojih domov, dva milijona in pol v tujino.Kljub zagotovilom Kirra, da »mir ne bo nikoli več skaljen«, pa svetla prihodnost ni gotova. Do mirovnih dogovorov in sprave med Kiirom in Macharo je namreč prišlo že večkrat, vendar mir nikoli ni bil dolgotrajen. Stanje v državi pa je, glede na le dva dni staro poročilo Združenih narodov, katastrofalno. »Dandanes so civilni prebivalci Južnega Sudana namerno stradani, sistematično nadzorovani in utišani, arbitrarno aretirani in zaprti, brez možnosti dostopa do pravice.«Poročilo opozarja še na razširjeno nasilje, tudi spolno in rabo otroških vojakov. Obubožano, a z nafto izjemno bogato državo, pa je pravkar opustošila tudi invazija kobilic.