Novo leto v znamenju virusa

Vir pri netopirjih?

Modra glodavka nas je vpeljala v še en cikel. Danes je namreč kitajsko novo leto. Ker je podgana, v katere znamenju bo letošnje leto, prva v skupini živali, ki jih je Cesar iz žada povabil, naj se mu poklonijo, se z njo začenja niz dvanajstih horoskopskih znamenj. Vsako od teh nastopi izmenično v enem od petih elementov, in tako je pravkar nastopilo leto kovinske podgane.Na Zahodu bi bila celo miš, kaj šele njena večja sorodnica podgana, med najbolj osovraženimi živalmi, če ne bi bilo Disneyja in njegovega Mikija Miške, ki je z ljubko Mini vsaj delno ublažil zakoreninjeno percepcijo škodljivosti.Na Kitajskem je podgana simbol bogastva in modrosti, zato prevladuje prepričanje, da bo leto, zaznamovano z njenimi lastnostmi, srečno za skoraj vsa horoskopska znamenja. Romantiki bodo verjetno doživeli veliko ljubezen, ambiciozni bodo dosegli cilje, za podjetnike pa bo to ugoden čas za naložbe v dolgoročne projekte ali nakupovanje nepremičnin.Kovinski element bo le še poudaril neomajnost in pogum podgane, so poudarili astrologi. Čas je za nove začetke, pravijo, a treba je biti previden – vsaka pobuda v letu zvedave glodavke mora biti skrbno načrtovana, sicer lahko vodi v nepotrebna tveganja.Toda še preden so strokovnjaki za feng šuj (kitajsko geomantijo, tradicionalno znanost usklajevanja energije posameznika z okoljem) razkrili napovedi za leto podgane, nas je konec leta, ki je minilo v znamenju zemeljske svinje, opozoril, da imajo živali kitajskega horoskopa v teoriji, še bolj pa v praksi, dve plati: srečno in polno težav.Znamenje svinje je med Kitajci eno od najbolj priljubljenih, in to zato, ker je ta žival simbol blaginje. A prav v letu, ki je bilo v njenem znamenju, je po državi pustošil virus afriške prašičje gripe, kar je pripeljalo do tega, da se je populacija svinj v tej deželi zmanjšala za skoraj 120 milijonov živali (Kitajska je imela pred tem okoli 450 milijonov prašičev).Hkrati to pomeni, da se je svinjina, ki je med Kitajci zelo priljubljena in nujna sestavina novoletnih specialitet, pred prazniki v primerjavi z lansko ceno trikratno podražila in je morala vlada zaradi umiritve razmer na trgu odmrzniti 200.000 ton tega mesa iz strateških rezerv, prejšnji mesec pa v tujini kupiti še 375.000 ton svinjine.Bo leto podgane pogubno za mišji rod? Verjetno. Kitajci bodo svoj največji praznik preživljali v strahu pred koronavirusom, ki se širi po deželi in o katerem so sprva mislili, da se je prenesel na človeka z netopirjev. Že ko se je po Kitajski širil sars (netipična pljučnica, za katero je leta 2002 in 2003 umrlo več sto ljudi), so znanstveniki ugotovili, da je primarni vir okužbe netopir, cibetovka je bila zgolj posrednica med njim in človekom.Tudi tokrat domnevajo, da novi koronavirus, ki se je podal na smrtonosni pohod iz mesta Wuhan, izvira od netopirjev. Ker se z njimi velikokrat hranijo kače, je mikrob »izkoristil« kitajsko kobro ali morda krajta ter se prek teh plazilcev prebil do človeškega organizma. Za znanstvenike je še vedno skrivnost, kako je mogoče, da se je virus prilagodil tako toplokrvnim kot mrzlokrvnim nosilcem, je pa jasno, da po smrtni grožnji, s katero se je končalo prejšnje lunarno leto, v prihodnjih mesecih ne bo milosti za netopirje pa tudi ne za miši in podgane.Zaradi izredno hitrega širjenja okužbe in nujne potrebe po tem, da bi čim prej preprečili nadaljnji pohod virusa, je osrednja vlada v Pekingu v dneh pred nastopom nove pomladi (kot tukaj imenujejo začetek novega leta) odpovedala skorajda vsa množična proslavljanja in prireditve.V pekinških svetiščih Ditan in Longtan ne bodo organizirali sejmov, zaprti bodo pristopi do gore Miaofeng pa tudi templja Tanzhe in Jietai, ki slovijo po razglednih točkah in jih ljudje med prazničnim tednom radi obiščejo. Odpovedali so tudi premierno predvajanje več filmov, ki naj bi pripomogli k prazničnemu vzdušju.Zaradi virusa so Kitajci leto podgane pričakali tradicionalno – doma v ožjem družinskem krogu. Od vseh želja, ki so si jih izmenjali, je bila najbolj aktualna tista, ki se je nanašala na dobro zdravje.