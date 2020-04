Novo nadaljevanje evropske drame

Zakaj so se včeraj kljub 16-urnim pogajanjem razšli brez kompromisa?

Kaj je jedro spora glede posojil iz ESM?

Koronaobveznice niso realističen scenarij.

Na mizi tudi solidarnostni sklad.

Nizozemska je nepopustljiva glasnica severa.

Zakaj je Nizozemska nepopustljiva in je očitki o sebičnosti na prizadenejo?

Ali je na današnjem zasedanju pričakovan preboj?

Kako je sestavljen sveženj ukrepov?

Kaj je s predlogom za uvedbo skupnega dolžniškega instrumenta, obveznic, izdanih v času epidemije, ki bi jih skupaj izdale evrske države?

Bruselj – Finančni ministri evrske skupine bodo danes popoldne nadaljevali videokonferenčno zasedanje o svežnju protikriznih ukrepov, s katerimi bi blažili gospodarske posledice širjenja koronavirusa, ki bo na stari celini povzročilo hudo recesijo.Nasprotja med stališči dveh strani, Nizozemske in Italije, so bila sicer ves čas znana, a pred prekinitvijo pogajanj nobena stran očitno ni hotela narediti zadnjega koraka v smeri kompromisa. Zataknilo se ni le pri omenjanju obveznic, ki bi po mnenju skupine držav na čelu s Francijo, Italijo in Španijo – med njimi je tudi Slovenija – morale biti sestavni del solidarnostnega svežnja zaradi epidemije, temveč tudi pri posojilih iz kriznega mehanizma ESM. Njegova posojilna sposobnost je pri 410 milijardah evrov in državam bi lahko zagotovil pomoč v stiski.Italija noče pogojevanja posojil in nadzora, ki bi lahko bil povezan z njimi. Tudi nemški finančni ministerse je strinjal, da položaj ne bi smel biti tak, kot pred desetimi leti, ko je v krizne države prihajala trojka, ki je, denimo v Grčiji, preverjala, ali so izpolnjene zaveze, ki so bile pogoj za naslednji obrok posojil. Posojil za bitko s posledicami pandemije, za službe in zdravstveni sistem, po Scholzevem mnenju ne bi smele spremljati splošne razprave o reformah pokojninskega sistema, davkov in trga dela.Nizozemska vlada je že več let najodločnejša glasnica novega »hanzeatskega« zavezništva, ki od južnih evrskih držav zahteva reforme in vzdržno gospodarjenje. Finančni ministerje pojasnjeval, da so sicer pripravljeni podpreti posojila ESM, predvidena za države v resnih finančnih težavah, izjemoma tudi za zdravstvene stroške, in to brez pogojevanja. Če so namenjena za gospodarsko podporo, bi po njegovem mnenju morala biti povezana z gospodarskimi pogoji.Neuspeh finančnih ministrov pred začetkom velikonočnih praznikov bi bil velika polomija. Navsezadnje, voditelji držav članic so finančnim ministrom naložili, da v dveh tednih predstavijo predloge in rok se bo iztekel danes. Pričakovati je kompromisno rešitev. Ne bi bilo presenetljivo, če bodo katero od nerešenih vprašanj odložili. Vsekakor morajo vse politično kočljive rešitve blagosloviti še voditelji držav članic.V njem bi bilo za več kot 500 milijard pomoči v takšni ali drugačni obliki. Iz ESM bi vsaka država lahko dobila posojila v višini dveh odstotkov BDP ali skupaj do 240 milijard evrov. V Evropski investicijski banki bi lahko bila zagotovljena posojila malim in srednjim podjetjem v vrednosti 200 milijard evrov. Tretji steber je predlog evropske komisije, da bi države članice lahko dobile do sto milijard evrov posojil za financiranje projektov na področju zaposlovanja, predvsem za skrajšan delovni čas.Glede na razmerje sil in siceršnji položaj, njihova uvedba ni realističen scenarij. Je pa francoski minister za financekot četrti steber svežnja predlagal nekakšen solidarnostni sklad za pokrizno obnovo Evrope. Tudi Nemčija se je že strinjala z njim, ni pa še jasno, kako bo organiziran in financiran. To naj bi bila razprava za prihodnje tedne. Po francoskem predlogu bi se lahko financiral z namensko obveznico za bitko s krizo. V evropski komisiji kot »Marshallov plan« za pokrizno Evropo obravnavajo prihodnji proračun EU.