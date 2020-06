Novo pranje umazanega perila v družini Trump

Novinarka Washington Posta Mary Jordan in nekdanji svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton sta že objavila kritični knjigi o prvi dami Melanii ter zunanji politiki njenega soproga, zdaj pa se Donald Trump bori proti novim neprijetnim razkritjem. Nečakinja Mary Trump hoče namreč julija izdati knjigo o »ustvarjanju najnevarnejšega človeka na svetu«.Prvo sodišče v newyorškem Queensu, na katero so se obrnili Donald Trump, njegov brat Robert in sestra Maryanne, je zavrnilo zahtevo za začasno prepoved objave knjige z naslovom Preveč in še vedno ne dovolj, založba Simon & Schuster pa izid napoveduje v ...