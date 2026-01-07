Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

Venezuela je po podatkih carinskih oblasti v letih pred državnim bankrotom v Švico na skrivaj prepeljala 127 ton zlatih rezerv centralne banke, da bi si zagotovila gotovino in zavarovanje za posojila, poroča švicarska javna radiotelevizija SRF.

Zlato, vredno približno 4,7 milijarde švicarskih frankov (okoli 5 milijard evrov), je Venezuela v obdobju petih let pošiljala v Švico, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih središč trgovanja z zlatom. Država gosti tudi nekatere največje svetovne rafinerije, med njimi Valcambi, PAMP in Argor-Heraeus, predvsem v kantonu Ticino. Te rafinerije omogočajo pretaljevanje zlata v mednarodno priznane palice standarda »Good Delivery«, kar olajša prodajo in uporabo zlata kot zavarovanja na globalnih trgih.

Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države. Po navedbah SRF je vlada predsednika Nicolása Madura zlato pošiljala v tujino kot »dejanje obupa«, da bi se izognila državni insolventnosti – del zlata je prodala, del pa uporabila kot jamstvo za posojila in refinanciranje dolga.

Ko je Venezuela leta 2017 zdrsnila v neplačilo obveznosti, je bila že izključena iz običajnih virov financiranja, obenem pa so se prihodki od izvoza nafte, glavnega vira tuje valute, močno zmanjšali. Analiza Centra za mednarodne upravljavske inovacije (CIGI) je takrat ocenila, da je država imela več kot 15 milijard dolarjev finančne vrzeli, ki je ni imela s čim zapolniti.

Po podatkih SRF je bilo del venezuelskega zlata po pretaljevanju prepeljanega tudi v druge države, med drugim v Veliko Britanijo, pomembno svetovno središče trgovanja z zlatom, velik del pa je Venezuela prodala Turčiji. Takšni posli v času prenosa niso kršili sankcij, danes pa bi bili malo verjetni, saj je Švica leta 2018 po zaostritvi mednarodnih sankcij proti Venezueli uskladila svoje ukrepe z Evropsko unijo.

Kljub poskusom unovčenja zlatih rezerv je Venezuela že leta 2017 prenehala poravnavati dolgove in obresti. Zunanji dolg države je danes ocenjen na do 170 milijard dolarjev, kar je približno dvakratnik letnega bruto domačega proizvoda, zaradi česar država velja za dejansko bankrotirano, poroča Euronews.