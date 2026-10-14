Novinarjem vodstvo ponudilo odpravnine in 48 ur za odločitev o odhodu

Novo vodstvo srbskega portala Nova.rs je kljub nasprotovanju uredništva za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića, ki prihaja iz provladnega časnika Blic. Novinarjem, ki imenovanju nasprotujejo, je vodstvo ponudilo odpravnine in 48 ur za odločitev o odhodu. Na dogajanje se je danes kritično odzvalo tudi Evropsko združenje novinarjev.

Imenovanju Stjepanovića in Ivane Mastilović Jasnić, ki jo je vodstvo imenovalo za njegovo namestnico in prav tako prihaja iz Blica, po poročanju portala Nova.rs nasprotuje velika večina zaposlenih. Kot so navedli, imenovanju med drugim nasprotujejo tudi zaradi njunega dosedanjega poklicnega delovanja in okoliščin, v katerih je bila odločitev sprejeta, le dobrih deset dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami v Srbiji 25. oktobra.

Uredništvi portala in časnika sta za novega odgovornega urednika Nova.rs konec prejšnjega tedna predlagali urednika časnika Nova Ranka Pivljanina. Predlog sta posredovali lastniku investicijske družbe Alpac Capital in direktorju United Media Digital Pedru Vargasu Davidu.

Lastnik investicijske družbe Alpac Capital in direktor United Media Digital Pedro Vargas David. FOTO: Alpac Capital

Alpac Capital je v torek zvečer zaposlene obvestil, da je upravni odbor potrdil imenovanje Stjepanovića. Sporočil je tudi, da imajo tisti, ki ne želijo delati pod novim vodstvom, do četrtka do 19. ure čas, da se odločijo za odhod, in jim ponudil izredno odpravnino.

Dosedanji namestnik odgovornega urednika portala Ratko Femić je zahtevo vodstva v pogovoru za N1 Srbija ocenil kot odkrit pritisk na uredništvo in poskus njegovega discipliniranja tik pred volitvami. Stjepanović pa je medtem prepričan, da sta ponujena odpravnina in rok za odločitev poštena.

Zadnje dogajanje na portalu Nova.rs je del širših sprememb v skupini Adria News Network (ANN), ki jo je pred kratkim prevzela Vargasova investicijska družba Alpac Capital in pod katero sodi 14 informativnih medijev v regiji, med njimi tudi N1 Slovenija.

Med prvimi potezami novega lastnika so bile menjave vodstva v Srbiji, in sicer na tamkajšnjih mrežah N1 in Nova ter portalih Radar in Dnevnik, ki sodijo med redke medije zunaj nadzora oblasti nedavno odstoplega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Nato so z mesta direktorice Adria News Production Slovenija, prek katere posluje N1 Slovenija, razrešili tudi Katjo Šeruga in programskega direktorja N1 na Hrvaškem Tihomirja Ladišića.

Generalni sekretar Evropskega združenja novinarjev Ricardo Gutierrez je na facebooku izrazil polno podporo novinarjem Nove.rs. Ocenil je, da je Srbija v zadnjih mesecih doživela največji padec medijske svobode v Evropi.

»Brutalni prevzem portala Nova.rs, neodvisnega medija z velikim številom bralcev, je zadnje dejanje v tem valu represije. Naglo imenovanje propagandista Marka Stjepanovića za odgovornega urednika portala Nova.rs je bilo vsiljeno v ozračju strahu: vsakemu novinarju, ki temu nasprotuje, sporočajo, da mora v 48 urah zapustiti uredništvo,« je zapisal in dodal, da »te fašistične metode veliko povedo o naravi srbskega režima«.