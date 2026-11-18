Evropska komisija je v torek izdala dovoljenje za promet v EU za zdravilo daraxonrasib za zdravljenje metastatskega raka trebušne slinavke. Zdravilo ne obeta ozdravitve, temveč naj bi le podaljšalo preživetje. Uporablja se lahko za zdravljenje odraslih, ki so že prejeli vsaj en cikel zdravljenja, so sporočili iz Bruslja.

Novo zdravilo upočasni rast tumorskih celic. Deluje na beljakovino v celicah, ki je pri približno 90 odstotkih primerov raka trebušne slinavke spremenjena in povzroča nenadzorovano razmnoževanje rakavih celic.

V študiji, v katero je bilo vključenih 500 bolnikov z rakom trebušne slinavke, so primerjali učinek tega zdravila in kemoterapije. Bolniki, ki so prejemali daraxonrasib, so v povprečju živeli še dobro leto, medtem ko so tisti, ki so jih zdravili s kemoterapijo, živeli dobrega pol leta, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Rak trebušne slinavke dolgo časa ne povzroča nobenih simptomov oziroma le nespecifične simptome, kot so izguba telesne teže ali bolečine v zgornjem delu trebuha ali hrbta. Tumor zato pogosto odkrijejo prepozno, velikokrat šele takrat, ko se je že razširil.

Ta vrsta raka pri večini bolnikov hitro povzroči smrt. Po podatkih registra raka nemške zdravstvene agencije Inštituta Roberta Kocha pet let po diagnozi živi še približno eden od desetih bolnikov. Po podatkih onkološkega inštituta se ta vrsta raka večinoma pojavlja pri starejših od 60 let, pogosteje pa prizadene moške.

Svetovni dan raka trebušne slinavke

Onkološki inštitut Ljubljana ob svetovnem dnevu raka trebušne slinavke, 19. novembru, opozarjajo na pomen poznavanje dejavnikov tveganja, prepoznavanja bolezenskih znakov in pravočasne diagnostične obravnave.

Podatki registra raka Slovenije kažejo, da pojavnost rakov trebušne slinavke postopoma narašča. Med lotoma 2019 in 2023 je v Sloveniji povprečno zbolelo 458 ljudi na leto, v istem obdobju sta zaradi te bolezni umrla povprečno 402 človeka. Projekcije registra predvidevajo, da se bo število novih primerov v prihodnje le še povečevalo.