Novoletni zagon za zelene in socialdemokratske ZDA

»Šele dobro smo začeli,« je nedavno ocenil demokratski predsednik Joe Biden. Z novim letom je namreč začela veljati vrsta prelomnih demokratskih zakonodaj, od cen zdravil in energetike do podjetniških davkov in gradnje infrastrukture. Demokrati upajo na levo in zeleno prenovo, konservativci pa svarijo pred iluzijami, da denar raste na drevesih.