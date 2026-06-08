Pred Trumpovim obiskom New Yorka napad z nožem na Penn Stationu

V napadu z nožem na newyorški postaji Penn Station je bilo ranjenih pet ljudi, so sporočili pristojni, poroča BBC. Ena oseba je utrpela hude poškodbe, dve zmerne, preostali pa lažje, je v izjavi za ameriške medije sporočila newyorška gasilska služba.

Newyorška policija je po napadu, ki se je zgodil okoli 19. ure po lokalnem času, po iskalni akciji prijela osumljenca.

Napad se je zgodil v času, ko mesto krepi varnostne ukrepe pred obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si bo ogledal tekmo finala lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs.

Naključno nasilno dejanje

Viri iz organov pregona so za BBC-jevega ameriškega partnerja CBS News povedali, da je šlo za naključno nasilno dejanje. Po poročanju ABC News je bil osumljenec menda duševno vznemirjen, prijela pa ga je policija družbe Amtrak.

FOTO: John Lamparski/AFP

Po navedbah gasilske službe so ranjene prepeljali v bolnišnico Bellevue.

Newyorška postaja Penn Station leži neposredno pod dvorano Madison Square Garden, kjer bodo Knicks v ponedeljek zvečer igrali tretjo tekmo finala lige NBA proti San Antonio Spurs.

Mestne oblasti so pred tekmo napovedale nove varnostne ukrepe, med drugim prepoved vnosa torb in odpoved ogleda tekme na prostem pred dvorano zaradi Trumpove navzočnosti. Tekme se bo udeležil tudi župan Zohran Mamdani.