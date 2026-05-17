O Bogu, svobodi in političnih razlikah

»Čisto sranje!« se je na bencinski črpalki v Conowingu motoristka Anne razjezila nad znancem Jerryjem, ki je svojega harley-davidsona parkiral ob enako mogočnem motornem kolesu njenega fanta. V nasprotju z njo se ni vznemirjal zaradi cen bencina, ki so se zvišale po napadu predsednika Donalda Trumpa na Iran. Amerika je politično in ideološko še vedno razdeljena, prepiri zaradi dragega goriva pa ločujejo tudi znance in prijatelje.

Anne, Jerry in drugi motoristi so v Conowingo na marylandski strani zgodovinske Route 1 prišli na tradicionalne dirke vseh mogočih vozil, »uvoženih in domačih«. »To je svoboda!« je Jerry s prstom pokazal na harleyje, ki so drveli proti bližnjemu mestecu s poetičnim imenom Rising Sun. »Trdno sem prepričan, da moramo pač več plačevati na črpalkah, da rešimo večji problem. Na primer, da skupina norcev ne dobi jedrske bombe. Za to bi bil pripravljen plačevati tudi deset dolarjev na galono,« je dejal sivolasi ljubitelj hitrih motornih koles. »Če ne bomo Irancev ustavili ali vsaj upočasnili, ne bo več nikogar, da bi ga skrbelo za cene nafte.«