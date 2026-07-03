O čem 250 let po neodvisnosti sanjajo Američani

V New Yorku rojeni James Truslow Adams je leta 1931 opisoval sanje o državi, v kateri bo življenje boljše, bogatejše in polnejše za vsakogar, s priložnostmi za vse v skladu s sposobnostmi in dosežki. Ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA se številni Američani sprašujejo, kaj danes pravzaprav pomenijo ameriške sanje.
Za mnoge je pojem ameriških sanj še veliko starejši od tridesetih let minulega stoletja. Boljše življenje v novem svetu so iskali že romarji, ki so leta 1620 pripluli z ladjo Mayflower v iskanju verske in druge svobode. Nekateri iščejo navdih zanje v deklaraciji neodvisnosti, ki je z današnjim dnem stara 250 let. Govori o tem, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki in da imajo od Boga dane pravice do življenja, svobode ter iskanja sreče, tega jim ne podarja noben monarh. Uvod v ameriško ustavo še dodatno zagotavlja »blagoslov svobode nam in našim potomcem«. Na velikem državnem sejmu ob 250. rojstnem dnevu ZDA v središču Washingtona pa veliko demokratsko vodenih zveznih držav ne sodeluje.
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