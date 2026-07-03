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    O čem 250 let po neodvisnosti sanjajo Američani

    Nekateri nočejo praznovati rojstnega dneva svoje države, drugi so ponosni nanjo.
    Družina na velikem ameriškem sejmu v prestolnici Washington. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
    Galerija
    Družina na velikem ameriškem sejmu v prestolnici Washington. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
    Barbara Kramžar
    3. 7. 2026 | 20:44
    9:56
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    V New Yorku rojeni James Truslow­ Adams je leta 1931 opisoval sanje o državi, v kateri bo življenje boljše, bogatejše in polnejše za vsakogar, s priložnostmi za vse v skladu s sposobnostmi in dosežki. Ob 250. obletnici­ razglasitve neodvisnosti ZDA se številni Američani sprašujejo, kaj danes pravzaprav pomenijo ­ameriške sanje.

    Za mnoge je pojem ameriških sanj še veliko starejši od tridesetih let minulega stoletja. Boljše življenje v novem svetu so iskali že romarji, ki so leta 1620 pripluli z ladjo Mayflower v iskanju verske in druge svobode. Nekateri iščejo navdih zanje v deklaraciji neodvisnosti, ki je z današnjim dnem stara 250 let. Govori o tem, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki in da imajo od Boga dane pravice do življenja, svobode ter iskanja sreče, tega jim ne podarja noben monarh. Uvod v ameriško ustavo še dodatno zagotavlja »blagoslov svobode nam in našim potomcem«. Na velikem državnem sejmu ob 250. rojstnem dnevu ZDA v središču Washingtona pa veliko demokratsko vodenih zveznih držav ne sodeluje.

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