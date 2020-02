FOTO:O koronavirusu

Ne spreglejte: Zorana Baković se je v intervjuju za Sobotno prilogo pogovarjala z epidemiologinjo Laurie Garrett, ki poudarja, da nikakor ne smemo zamuditi priložnosti, da se pripravimo na najhujšo možnost širjenja koronavirusa.



Zadnji dnevni pustnega festivala v Benetkah so bili odpovedani. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

V mesto Casalpusterlengo v severni Italiji, ki je zaradi izbruha virusa zaprto v karenteno, ljudje v vrstah stojijo pred trgovinami z živili. FOTO: Miguel Medina(AFP

Lenarčič je ocenil, da bi bila politizacija razmer obžalovanja vredna. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Kot je pojasnil novogoriški župan, še ni navodil, kako ukrepati ob širjenju novega koronavirusa v severovzhodni Italiji. FOTO: Miguel Medina/AFP

V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo. FOTO: Johann Groder/AFP

Za zaščito pred koronavirusom naj bi bile primerne zaščitne maske s certifikatom FFP3 ali N95, medtem ko navadne kirurške maske po mnenju zdravnika Blaža Mrevljeta niso ustrezne. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Preverili smo tudi, kdaj lahko pri odpovedi zaradi koronavirusa terjate povračilo stroškov. FOTO: Jure Eržen/delo

V Južni Koreji je zaradi koronavirusa zbolelo več kot 830 ljudi. FOTO: Mladen Antonov/AFP

Ko so se konec prejšnjega leta začele pojavljati prve informacije v zvezi z novim koronavirusom, ki je izbruhnil v kitajskem Wuhanu, glavnem mestu province Hubei, si verjetno nihče ni upal predstavljati razsežnosti novega koronavirusa sars-cov-2 oziroma bolezni covid-19, ki jo ta virus povzroča. Ko pa so se konec prejšnjega tedna pojavile informacije o Italiji kot največjem evropskem žarišču novega koronavirusa , se zdi, da smo se nevarnosti z okužbo - med drugim zaradi same bližine, začeli vse resneje zavedati tudi v Sloveniji.Na enem mestu smo zbrali najpomembnejše prispevke, ki smo jih o koronavirusu objavili v zadnjem dnevu.Medtem ko na italijanskih območjih, dokaj blizu Slovenije, zaznavajo številne okužbe z novim koronavirusom in so v karanteno poslali enajst mest, v naši državi (še) ni vzroka za preplah, kot je v nedeljo zatrdil minister za zdravjeŽarišče koronavirusa v Italiji je v Lombardiji, več okuženih je še v Benečiji, ter Emiliji-Romanji. Posamezne primere so zabeležili še v deželah Piemont in Lacij. Oblasti v italijanski deželi Benečija so v nedeljo sporočile, da se bodo zaradi širjenja novega koronavirusa vse prireditve v okviru beneškega pustnega karnevala zaključile predčasno, so poročali italijanski mediji. Prav tako so v Benečiji odpovedane vse druge prireditve, do 1. marca bodo med drugim zaprte tudi šole. Zaradi ukrepov italijanske vlade za zajezitev širjenja koronavirusa na severu države so preložili tudi štiri nedeljske tekme nogometnega prvenstva serie A.Število okuženih v Italiji, kjer je v Lombardiji žarišče novega koronavirusa sars-cov-2 na evropskih tleh, se je število okuženih povzpelo na 229. Virus je doslej zahteval sedem življenj, poroča La Repubblica. Ponoči je umrl moški, star 84 let, danes zjutraj pa 88-letnik iz kraja Caselle Landi. Zadnja žrtev je bolnica iz mesta Crema v Lombardiji, ki se je zdravila na onkološkem oddelku v Brescii, kamor so jo prepeljali včeraj, piše La Stampa.Vse potrjene smrtne žrtve koronavirusa v Italiji so bili starejši državljani, ki so pred tem imeli neko drugo kronično bolezen, je na tiskovni konferenci povedal vodja civilne zaščitePo poročanju časopisa Corriere della Sera v Italiji že drastično primanjkuje zlasti rokavic iz lateksa in razkužil za roke, vendar so številne trgovine ostale tudi brez osnovnih živil. Tina Mencej, Slovenka, ki prebiva v Milanu, je za Delo povedala, da so police trgovin v mestu že od včeraj prazne. »Ni riža, moke, vode, testenin, jajc …«, v trgovinah pa se ne da dobiti več niti zaščitnih mask, je dejala, oziroma se te »preprodajajo po ekstremno visokih cenah«.Ne le v najhuje prizadetih mestih, po vsej severni Italiji prebivalci v strahu pred virusom in karantenskimi ukrepi panično nakupujejo zaloge. Po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki praznih trgovinskih polic in trum, ki v dolgih vrstah čakajo pred nabito polnimi supermarketi.Nad situacijo v Italiji so se odzvali iz Bruslja. Evropski komisar za krizno upravljanjeje glede širjenja koronavirusa pozval k okrepitvi odziva EU. Zadnji dogodki v Italiji so po njegovih besedah pokazali, da je bil prejšnji poziv evropske komisije državam članicam k okrepitvi ukrepov za pripravljenost utemeljen.Bitka proti virusu je v komisarjevih očeh globalni izziv, ki zahteva sodelovanje celotne mednarodne skupnosti. Poleg tega zahteva koordinacijo vseh sektorjev znotraj držav članic. Odziv Italije je pohvalil kot hiter in profesionalen. Prva prednostna naloga je zadrževanje širitve virusa. EU je sicer zbrala 232 milijonov evrov za pomoč v globalni bitki proti koronavirusu. To med drugim vključuje sto milijonov evrov za financiranje raziskav cepiv.Zaradi širjenja koronavirusa v severni Italiji so na nogah tudi v novogoriški mestni občini. Tamkajšnji župane povedal, da bo danes zjutraj nujen sestanek vseh lokalnih pristojnih služb. Miklavič je pojasnil, da zdravstveni dom sicer ima splošna navodila, kako ukrepati, če pride obolela oseba iz Kitajske, nobenih pa o tem, kako ukrepati ob širjenju tega smrtonosnega virusa v severovzhodni Italiji.Na vprašanje, kako si razlaga, da so v tem trenutku povsem osamljeni, je sogovornik odgovoril, da je prejel odziv župana iz sosednje italijanske Gorice, čeprav je pričakoval, da se bodo prve oglasile prav državne ustanove s posredovanjem navodil oziroma ukrepov. Miklavič je opozoril še na veliko izpostavljenost širjenja koronavirusa v Novi Gorici predvsem zaradi igralnic na srečo, ki jih obiskujejo Italijani.Na novogoriški občini so imeli v ponedeljek dopoldne sestanek glede zaščite pred koronavirusom, ki so se ga udeležili tudi predstavniki igralniških družb in trgovskih centrov. Novogoriški župan se je obrnil na predstavnike ministrstva za zdravje in jih pozval, naj njihovo območje zaradi omenjenih tveganj še posebej spremljajo. Zavzel se je tudi za dobavo vse potrebne opreme za zaščito, ki je trenutno – kljub že izvedenim naročilom – primanjkuje.Iz strahu pred novim koronavirusom sta bila v nedeljo na meji med Italijo in Avstrijo več ur ustavljena dva vlaka s skupno okoli 500 potniki. Razlog za preplah sta bili dve potnici z vročino in kašljem. V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, kjer so našteli že več kot 150 primerov okužb.Sekretariat SNAV je na ponedeljkovi seji sprejel sklep, da je odločitve v zvezi z ukrepanjem na meji z Italijo smiselno uskladiti z državami, ki tudi mejijo na Italijo. Zaradi širjenja koronavirusa bo tudi Slovenija zaprla meje, če bo treba, oziroma bo izvajala ukrepe, ki so primerni v takih razmerah, je dejal predsednik vlade v odstopuMinistrstvo za zdravje ugotavlja, da je glede na omejene izbruhe okužb v Italiji in drugje po svetu možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Slovenija je pripravljena na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanju širjenja okužbe. Kot je MZZ napisal na spletni strani, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden. V Sloveniji zaenkrat še ni potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, vendar je, glede na situacijo, možnost za pojav velika. Sicer so pri nas doslej na koronavirus testirali 13 ljudi, vsi so bili negativni.Čeprav strokovnjaki mirijo, da v državi zaradi koronavirusa ni razloga za preplah, so državljani tako negotovi, da so v lekarnah Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in trgovini Sanolabor pokupili zaloge vseh vrst zaščitnih mask. Te so pošle tudi na Obali in drugod po državi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pravijo, da v Sloveniji splošna uporaba maske ni potrebna. Maske se namreč premočijo in po določenem času ne zagotavljajo več zaščite, treba jih je nadomestiti z novimi.Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje poudarila, da so zaščitne maske zaščita, ki jo pacient, ki je potencialno okužen dobi ob vstopu v zdravstveni zavod in mu jo ponudijo zdravstveni delavci. Za samozaščito za normalno življenje zdravi ljudje tega ne potrebujejo.Zdravniška zbornica od odgovornih pričakuje konkretne odgovore, povezane s širitvijo novega koronavirusa in zaščitnimi ukrepi.Turizem ustvari več kot 12 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda, zato domači turistični delavci in turistične agencije zaskrbljeno spremljajo širjenje koronavirusa po svetu. Prvi negativni učinki so že opazni v turizmu, posledice v gospodarstvu še niso velike, a je do njih lahko pride, če se bo situacija nadaljevala. Gospodarski ministerbo zato v četrtek na vladi predlagal ukrepe, za blažitev morebitnih negativnih učinkov, je povedal po sestanku s ključnimi deležniki s področja gospodarstva in turizma.Tudi če bo izbruh virusa v Italiji hitro pod nadzorom, že zdajšnji ukrepi in posledice skoraj gotovo pomenijo, da bo naša zahodna soseda letos doživela gospodarski zastoj, ki se bo čutil vsaj do jeseni.Evropska komisija Italiji letos napoveduje zgolj 0,3-odstotno gospodarsko rast, s čimer je ta edina država EU z napovedano rastjo, manjšo od odstotka. Ob tako skromni gospodarski rasti bi Italijo v krizo potisnila izguba okoli 5,3 milijarde evrov BDP oziroma okoli deset milijard evrov prihodkov. Italijo v krizo potisne že izguba enega samega delovnega dneva.Izbruh virusa pri naših zahodnih sosedih se močno pozna na evropskih borzah. Pričakovano je najbolj zdrsnil indeks milanske borze, ki je pol ure po odprtju trgov štiri odstotke niže kot v petek. A tudi druge borze s padci ne zaostajajo veliko.Kljub sobotni zmagi nad Spalom so v Milanu za kar sedem odstotkov zdrsnile delnice nogometnega kluba Juventus iz Torina. Več kot šest odstotkov nižje so tudi delnice proizvajalca čipov STMicroelectronics, proizvajalca gum Pirelli in modnega velikana Salvatore Ferragamo. Indeks evropskih delnic je izgubil več kot tri odstotke. Nemški Dax je 3,6 odstotka nižje kot v petek. Več kot tri odstotke niže so indeksi pariške borze ter borz v Amsterdamu in Københavnu.Vlada mesta Wuhan je danes objavila postopno odpravljanje enomesečne izolacije, tri ure pozneje pa jo je preklicala, ker se je v pokrajini Hubei pojavilo okoli 400 novih primerov bolezni, hkrati pa je umrlo nekaj manj kot 150 ljudi: predsednik Xi Jinping je epidemijo poimenoval »največja kriza kitajskega javnega zdravstva po letu 1949«.Koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19, je presegel globalni sistem preprečevanja pandemije in svet se zdaj sooča s tveganjem, da bo izgubil nadzor nad boleznijo. To v ponedeljkovem uvodniku ugotavlja partijsko glasilo Global Times, ki opozarja, da epidemija najbolj ogroža Japonsko, Južno Korejo, Iran in Italijo, da pa te države še vedno ne izvajajo dovolj učinkovitih ukrepov nadzora in preventive.