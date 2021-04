British Medical Journal: Olimpijske igre je treba ponovno pretehtati

Na Japonskem so organizatorji olimpijskih iger, ki so jih lani zaradi pandemije covida-19 prestavili na letošnje poletje, že v mrzličnih pripravah in do začetka iger že odštevajo dneve, ki jih je že manj kot sto, toda utegne se zgoditi, da olimpijade tudi letošnje poletje ne bo. Tako vsaj priporočajo strokovnjaki pod vodstvom Kazukija Šimizuja v strokovnem članku v britanski znanstveni medicinski reviji British Medical Journal, poroča Sky News.



​Japonska namreč po oceni avtorjev članka slabo obvladuje širjenje pandemije in se že bliža razmahu četrtega vala širjenja okužb. Samo v Osaki je bilo v četrtek rekordnih 1208 novih okužb, v prestolnici Tokiju pa 729, kar je največ po letošnjem februarju. »Zato je nujno ponovno pretehtati odločitev, ali to poletje izvesti igre ali ne,« pravi vodilni avtor članka Shimizu z oddelka za zdravstveno politiko londonske Šole za ekonomijo in politične vede (London School of Economics and Political Science). »Organizirati olimpijske igre samo zaradi domačih političnih in gospodarskih interesov in ob tem spregledati znanstvene in moralne obveze je skregano z japonsko predanostjo zdravju v svetu in varnosti ljudi.«

Tudi prebivalci so proti izvedbi iger

Pa ne samo strokovnjaki, ampak tudi prebivalci Japonske nad olimpijskimi igrami sredi pandemije kovida niso navdušeni. Nedavna anketa je pokazala, da kar sedemdeset odstotkov vprašanih noče, da bi olimpijado izvedli, čeprav organizacijski odbor pri izvedbi vztraja in načrtuje igre brez tujih obiskovalcev. Za sedaj tudi Mednarodni olimpijski komite ni spremenil svojega lanskega stališča, da »olimpijske igre 2020 morajo biti izvedene najpozneje poleti 2021, ker bo sicer vprašljivo, ali bodo sploh kdaj izvedene.«



​Japonska je sicer zelo pozno, šele februarja, začela s cepljenjem prebivalstva proti kovidu in za sedaj je dobilo prvi odmerek cepiva šele 0,9 odstotka Japoncev. Zato je vladni svetovalec za pandemijo, profesor na univerzi v Kjotu Hiroši Nišiura v izjavi za medije te dni predlagal, da naj bi oblasti olimpijske igre vendarle prestavile za eno leto, da bi pridobili dovolj časa za precepljenje večjega dela populacije. Premier Jošihide Suga je na pomisleke odgovoril, da bo vlada naredila vse, kar bo v njeni moči, da bi zajezili nadaljnje širjenje okužb in tako omogočili izvedbo iger še letos.

