O Palestini brez Palestincev

Medtem ko izraelska okupacijska vojska še naprej sistematično ruši mesto Gaza ter množično pobija in preganja obupane ljudi, v zakulisju zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku s strahovito zamudo potekajo pogovori o prihodnosti tako Gaze kot celotne Palestine. Kljub seriji priznanj palestinske državnosti je rešitev dveh držav zaradi genocida v Gazi in vztrajnega izraelskega razkosavanja okupiranega Zahodnega brega bolj oddaljena kot kadarkoli.