O prihodnosti Balkana se odloča v Bahmutu

V nadaljevanju preberite:

Zahodni Balkan pesti gora kroničnih težav, ki so že dolgo znane vsem, in čeprav se zdi, da bi članstvo v Evropski uniji lahko pozdravilo večino teh težav, se kljub na novo prebujenemu zanimanju Zahoda za Balkan zdi, da evropska integracija te regije ostaja prazna floskula. Kaj bi Unija lahko storila, da bi se končno zgodila že dve desetletji obljubljana integracija Balkana, so v Ljubljani razpravljali odlični poznavalci Balkana in delovanja Evropske unije.