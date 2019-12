O Trumpovi razrešitvi se zdaj prepirajo še pravniki

Demokratski predsednik pravosodnega odbora ameriškega predstavniškega odbora Jerrold Nadler. Foto Brendan Smialowski Afp

New York – Kaj je v strogo ­pravnem pomenu podkupovanje in kaj quid pro quo? V pravosodnem odboru ameriškega predstavniškega doma so v sredo profesorji ustavnega prava razpravljali o vprašanju, ali je republikanski predsednikv odnosih z Ukrajino ­izvedel zločin, zaradi katerega ga lahko razrešijo.Odbor predstavniškega doma za obveščevalne zadeve, ki je pod vodstvom kalifornijskega demokrata Adama Schiffa izvajal preiskavo o Trumpovi razrešitvi, je na 300 straneh povzel zaslišanja minulih tednov ter sklenil, da je republikanski predsednik osebnim in političnim interesom dal prednost pred nacionalnimi interesi ZDA, poskusil spodkopati integriteto predsedniških volitev ter ogrozil nacionalno varnost. Dodali so obtožbo o zaviranju preiskave ter dali besedo pravosodnemu odboru pod nadzorom newyorškega demokrataVsi sklepi so bili sprejeti strogo po strankarski ločnici in skladno s tem se zdaj prepirajo v pravosod­nem odboru, pristojnem za pisanje obtožnice. Tako kot Trump republikanski kongresniki demokratsko preiskavo imenujejo pravosodni cirkus za odstranitev izvoljenega predsednika. Po njihovem prepričanju nobena priča ni dokazala predsednikovega podkupovanja ukrajinskega predsednikaz zadrževanjem vojaške pomoči do preiskave delovanja nekdanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna v tej državi. Priče so poročale iz druge ali celo tretje roke, poleg tega je Ukrajina na koncu dobila vojaško pomoč brez preiskavein njegovega sina Hunterja, ki je sedel v upravnem odboru največjega zasebnega proizvajalca zemeljskega plina Burisma Holdings v lastništvu dvomljivega oligarha.Tako kot prej diplomati in politiki so se včeraj o teh vprašanjih prepirali profesorji ustavnega prava, od katerih so tri povabili demokrati, enega pa republikanci. Za profesorjaz Univerze Severne Karoline predsednikovo obnašanje omogoča razrešitev, Trump naj bi se obnašal slabše od kateregakoli predsednika pred njim, celo od tistih, ki so bili kotinizpostavljeni razrešitvi. Podobno verjametas Harvarda ins Stanforda.Profesorju z Univerze Georgea Washingtona, ki so ga povabili republikanci, se dokazi za razrešitev ne zdijo zadostni. Če bo predstavniški dom nadaljeval le obtožbe zaradi Ukrajine, bo tokratna obtožnica sledila najkrajšemu postopku, najbolj skopim dokazom in najbolj omejenim razlogom doslej, je profesor posvaril pred posledicami takšnega procesa za prihodnje predsednike v globoko razdeljeni državi.Demokrati ne nameravajo odnehati. V poročilu, ki so ga predali pravosodnemu odboru, so omen­jeni tudi telefonski pogovori visokega kongresnega republikancas pomočnikom predsednikovega osebnega odvet­nika Levom Parnasom, ki sodeluje s preiskovalci domnevnih predsednikovih nepravilnosti. Nunes toži televizijsko postajo CNN zaradi članka, v katerem so mu pripisali srečanje z nekdanjim ukrajinskim tožilcem, ki je preiskoval Burismo in so ga odpustili po intervenciji Joeja Bidna.