FOTO:O vodi je treba razmišljati, preden vodnjak presahne

»Ko vodnjak presahne, vsi vedo, kako dragocena je voda,« je dejal Benjamin Franklin, eden od »očetov ustanoviteljev« ZDA, ki so ga imenovali tudi prvi Američan, in to zato, ker je kot državnik, aktivist in tudi kot diplomat promoviral identiteto nove ameriške nacije. Ste vedeli, da je pravkar za nami svetovni teden vode? Od 23. do 28. avgusta bi ga morali zaznamovati s konferenco in dejavnostmi v organizaciji Stockholmskega mednarodnega inštituta za vodo (SIWI), ki že vse od leta 1991 svetovno javnost usmerja k temu izjemno pomembnemu vprašanju.Letošnji teden vode so odpovedali zaradi covida-19 in epidemioloških ukrepov, ki ne ...