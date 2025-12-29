O vojni in miru v Mar-a-Lagu

»Zelo smo napredovali pri končanju najhujše vojne po drugi svetovni,« je ameriški predsednik Donald Trump povedal po srečanju z ukrajinskim prvakom Volodimirjem Zelenskim v svojem floridskem Mar-a-Lagu, a tudi omenil nekaj trnovih ozemeljskih vprašanj, ki jih morajo še rešiti: »Videli bomo, če bo končana, a smo zelo blizu.«

Republikanski prvak se je pred srečanjem z Zelenskim pa se je več kot dve uri po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Oba voditelja jo hočeta končati, je zaključil o kmalu štiriletni moriji na vzhodu Evrope »To ni enodnevni proces, to so zelo zapletene zadeve,« je dodal.