O vprašanju politične zlorabe Palestine

»Letošnja tema generalne skupščine Združenih narodov je miroljubno reševanje sporov,« je slovenski predsednik vlade Janez Janša začel govor v newyorški Palači narodov - s citatom iz leta 2012. Tedaj je spomnil, da je samo po drugi svetovni vojni več kot osemdeset držav doživelo množična grozodejstva, najmanj 53 milijonov nedolžnih ljudi je izgubilo življenja. »Za temi številkami so konkretni moški, ženske in otroci. Imeli so prihodnost, a je niso smeli živeti.«

Slovenski premier danes ugotavlja, da smo še dlje od cilja, ki smo ga hoteli doseči pred štirinajstimi leti. Letošnja tema o obnovitvi zaupanja se mu zdi dobro izbrana, saj se zaupanje po njegovem prepričanju začenja s preprostim vprašanjem: ali naša načela uveljavljamo dosledno ali le tedaj, ko je politično pripravno? »Bodimo konkretni. Združeni narodi so desetletja posvečali veliko institucionalno pozornost vprašanju Palestine, generalna skupščina je sprejemala resolucijo za resolucijo, varnostni svet in Svet za človekove pravice sta vedno znova naslavljala položaj. Naj bom jasen: iskanje miru in varnosti na Bližnjem vzhodu je izjemnega pomena in trpljenje palestinskih in izraelskih civilistov si zasluži resen razmislek. Vsako življenje je pomembno, toda ali imamo isti standard nujnosti za žrtve drugod?«