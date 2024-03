O županih na referendumu že prihodnji mesec

Referendum o razrešitvi županov v štirih občinah na severu Kosova bo potekal 21. aprila, je v petek sporočila kosovska državna volilna komisija (CIK). Referendum bo potekal, potem ko so bili v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom zaradi bojkota Srbov izvoljeni Albanci, kar je povzročilo nove napetosti med Beogradom in Prištino.

CIK je odločitev o referendumu sporočila na svoji uradni spletni strani po petkovi seji. Na seji je obravnavala poročilo o postopku preverjanja podpisov peticije v občinah Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić in Zubin Potok, ki je ugotovilo, da so zbrani ustrezni podpisi. Kot datum glasovanja za ali proti razrešitvi županov je komisija določila 21. april.

Pogoj za uspeh peticije je bil, da jo podpre najmanj 20 odstotkov volilnih upravičencev. CIK je ugotovil, da je peticijo podpisala okoli četrtina od 45.000 registriranih volivcev.

Odločitev CIK je že pozdravila Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Razmere na severu Kosova so se zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Najhujši incident se je zgodil v Zvečanu konec maja, ko je bilo v spopadih med Srbi in varnostnimi silami ranjenih več deset pripadnikov Natove misije na Kosovu Kfor.

Ponovitev lokalnih volitev v omenjenih štirih občinah je bil eden od pogojev za popustitev napetosti. Do njih sta vodili dve poti - ena je bila odstop županov, za kar se je zavzemal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borell, druga pa zbiranje podpisov kosovskih Srbov za njihov odpoklic, čemur so bile naklonjene kosovske oblasti.