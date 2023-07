Ob 500. dnevu vojne v Ukrajini Združeni narodi opozorili na civilne žrtve

Združeni narodi so ob 500. dnevu od začetka ruske invazije opozorili, da je bilo v Ukrajini od začetka vojne ubitih več kot 9000 civilistov, od tega 500 otrok, je v petek sporočila misija ZN za spremljanje stanja človekovih pravic v Ukrajini (HRMMU). Predstavniki ZN so v preteklosti že opozarjali, da je število žrtev verjetno precej višje.

»Danes obeležujemo še en mračen mejnik v vojni, ki še naprej terja grozljiv davek od ukrajinskih civilistov,« je v izjavi ob 500. dnevu od začetka ruske invazije dejal namestnik vodje HRMMU Noel Calhoun. Čeprav je bilo letos število žrtev v povprečju nižje kot leta 2022, se je maja in junija začelo ponovno povečevati, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili opazovalci.

Konec junija je bilo denimo v raketnem napadu na mesto Kramatorsk na vzhodu Ukrajine ubitih 13 civilistov, med njimi štirje otroci. Daleč od frontne črte v mestu Lvov na zahodu države pa je bilo ta teden ubitih deset ljudi.

V napadu, ki ga je župan Lvova Andrij Sadovij označil za največji napad na civilno infrastrukturo v njegovem mestu od začetka ruske invazije, je bilo ranjenih najmanj 37 ljudi. Unesco je sporočil, da je bil ta napad tudi prvi na območju, zaščitenem s Konvencijo o svetovni dediščini, in da je poškodoval zgodovinsko pomembno stavbo.

Rusija sicer cilje v Ukrajini redno napada iz zraka, vključno z neselektivnim artilerijskim in raketnim obstreljevanjem. Napadi so pogosto usmerjeni tudi na ključno infrastrukturo, zaradi česar so bili civilisti v številnih krajih prikrajšani za oskrbo z elektriko in vodo, še poroča AFP.