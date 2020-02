Ob gradnji mejnega zidu z Mehiko oskrunili indijanski sveti kraj

Ograjo bodo zgradili v biosfernem rezervatu in čez 22 arheoloških najdišč. FOTO: Laiken Jordahl/Center for Biological Diversity

Ograja bo puščavo presekala na dvoje





ZDA se ograjujejo pred Mehiko Preberite tudi:

Naravovarstveniki in pripadniki indijanskega plemena Tohono O'odham se zgražajo nad početjem ameriške vlade, ki na območju Unescovega biosfernega rezervata Kaktusov orgelskih piščali na jugu Arizone, zato da bi zgradila mejni zid z Mehiko, uničuje indijanske svete kraje in naravo na zaščitenem območju, poroča britanski BBC.Gradbinci so med pripravljanjem trase za gradnjo devet metrov visoke jeklene ograje na območju rezervata, ki je sočasno tudi ameriški narodni spomenik, že razstreljevali teren in s tem poškodovali indijansko grobišče, poleg tega so posekali enega izmed okrog dvesto let starih kaktusov, o katerih Indijanci pravijo, da so utelešenje njihovih prednikov in jih varujejo kot svete.»To je skrunitev,« pravi demokratski kongresnikin dodaja, da bi se vlada morala pred posegi posvetovati s predstavniki plemena Tohono O'odham, ki je od nekdaj živelo na tem območju.Okoljevarstveniki pa opozarjajo, da bi gradnja zidu utegnila ogroziti podzemni vodonosnik na območju biosfernega rezervata in da bo zagotovo presekala migracijske poti živali, ki živijo v tej puščavi na meji z Mehiko. Po vladnih načrtih naj bi namreč čez rezervat zgradili več kot šestdeset kilometrov ograje, ki bi puščavo presekala na dvoje.Obenem bo, če bo trasa ograje ostala takšna, kot jo je vlada prvotno načrtovala, samo na območju rezervata Kaktusov orgelskih piščali presekala in poškodovala dvaindvajset arheoloških najdišč artefaktov izpred 10.000 let.Vodja plemena Tohono O'odhampa pravi, da to območje sicer res nadzira ameriška zvezna vlada, vendar je njihovo pleme te prostore naseljevalo od vekomaj, in da bodo zato storili vse potrebno, da zaščitijo spomenike svojih prednikov.Toda po pravni poti bodo težko karkoli dosegli, saj Trumpova vlada mejno ograjo gradi na podlagi zakona, ki ji omogoča izogibanje vsem zakonom, ki bi z omejitvami ogrožali nacionalno varnost ZDA.Raul Grijalva sicer napoveduje, da bo sprožil postopek za razveljavitev tega zakona.