Ob meji med Iranom in Turčijo več mrtvih

Območje ob meji med Turčijo in Iranom je davi stresel potres z magnitudo 5,7, ki je v Turčiji zahteval najmanj sedem smrtnih žrtev, med njimi so trije otroci, so sporočile turške oblasti. V Iranu je najmanj 25 poškodovanih. V obeh državah je nastala tudi gmotna škoda.Potres je tla stresel ob 9.23 po lokalnem času (6.53 po srednjeevropskem) v bližini vasi Habaš-e Olja na vzhodu Irana, ki leži manj kot deset kilometrov od meje s Turčijo, je sporočil ameriški geološki urad USGS. Po navedbah turškega seizmološkega centra je bilo žarišče šest kilometrov pod tlemi.V Turčiji je zahteval najmanj sedem življenj, med žrtvami so tudi trije otroci, je sporočil turški notranji minister Süleyman Soylu. Pet ljudi je poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnico. Po besedah Soyluja bi jih bilo lahko še več ujetih pod ruševinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu je gmotna škoda nastala v turški provinci Van, kjer sta ta mesec dva plazova zahtevala 41 smrtnih žrtev.V Iranu pa je bilo poškodovanih najmanj 25 ljudi. Nastala je tudi gmotna škoda. Poškodovane so bile številne hiše v štirih vaseh v provinci Zahodni Azerbajdžan, so navedle iranske oblasti.