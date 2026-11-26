Dva civilista, italijanska tehnika, zaposlena v italijanski hčerinski družbi nemškega obrambnega koncerna Rheinmetall, sta po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa umrla po prestrezanju brezpilotnih letalnikov, usmerjenih proti strateško pomembnemu objektu v Kuvajtu. Za napad obtožujejo Iran, ki pa napad zanika. Predstavnik iranskih oboroženih sil je dejal, da »na tem območju niso izvedli nobenih vojaških ali ofenzivnih operacij«, poroča AFP.

V napadu sta bila ranjena tudi kuvajtski in pakistanski državljan. To je po poročanju Anse sporočil tiskovni predstavnik kuvajtskega obrambnega ministrstva Saud Abdulaziz al Atvan​, njegovo izjavo pa so na omrežju X objavile kuvajtske oborožene sile. Ranjenima so zagotovili bolnišnično oskrbo. V sporočilu so navedli tudi, da je nastala gmotna škoda.

Predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni je za smrt italijanskih državljanov v napadu v Kuvajtu izvedela med zasedanjem Evropskega sveta. V svojem imenu in v imenu vlade je družinama žrtev izrazila globoko sožalje. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani spremlja razmere in je družinama prav tako izrazil sožalje.