Ob bolgarski obali droni zadeli dve trgovski ladji, ena od njiju je potonila

V Črnem morju ob bolgarski obali so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, je danes sporočila bolgarska vlada. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava.

Reševalci v iskanju pogrešanih mornarjev preiskujejo območje, ki je od obalnega mesta Byala oddaljeno približno 150 kilometrov. Vlada, ki je incident potrdila, namerava še danes sklicati izredno sejo, na kateri bo obravnavala dogajanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Takšen napad znotraj bolgarske izključne ekonomske cone je popolnoma nesprejemljiv,« je novinarjem v odzivu na incident povedal Radev in dodal, da gre za grobo kršitev pomorskega prava. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

»Takšen napad znotraj bolgarske izključne ekonomske cone je popolnoma nesprejemljiv,« je novinarjem v odzivu na incident povedal Radev in dodal, da gre za grobo kršitev pomorskega prava. Po podatkih spletne strani Maritime.bg je potopljena ladja plula pod zastavo Toga. Druga ladja, s katere so evakuirali 18 članov posadke, pa je plula pod zastavo Palaua.

Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih. Najnovejši incident se je zgodil le dan po tem, ko je Romunija poročala, da je v bližini njene obale zagorela trgovska ladja, pri čemer sta umrla dva člana posadke. V Kijevu so trdili, da je bila ladja tarča ruskega napada z droni.