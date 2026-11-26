V zgodnjih jutranjih urah je ob obali Ibize potonila ladja, ki je prevažala približno 7000 ton dizelskega goriva. V nesreči je umrl en mornar, so sporočile reševalne službe Balearskih otokov, poroča Euronews.

Ladja je potonila nekje 46 do 56 kilometrov severno od otoka. Preostalih 16 članov posadke je nesrečo preživelo. Zaradi nevarnosti razlitja goriva so oblasti aktivirale načrte za ukrepanje ob izrednih razmerah.

Pablo Gárriz, generalni direktor za izredne razmere in notranje zadeve pri vladi Balearskih otokov, je novinarjem povedal, da so obvestilo pristaniške kapitanije na Ibizi prejeli okoli 1.20. Po njegovih besedah se je poškodoval trup ladje, zaradi česar je ta naposled potonila.

Španska služba za reševanje na morju je sprožila reševalno akcijo na morju in iz zraka, pri kateri je sodelovalo tudi več ladij na območju nesreče.

Od 17 rešenih članov posadke so jih šest prepeljali na letališče na Ibizi, enega pa neposredno v bolnišnico Can Misses, kjer so pozneje potrdili njegovo smrt, je povedal Gárriz.

Oblasti zaskrbljene zaradi morebitnega onesnaženja morja

Oblasti zdaj najbolj skrbijo morebitne okoljske posledice potopitve tankerja Med Emre, predvsem zaradi velike količine goriva, ki ga je prevažal, navaja Euronews. »Spremljamo morebitne okoljske posledice te nesreče,« je dejal Gárriz.

Zaradi potopitve ladje so na drugi stopnji aktivirali nacionalni načrt ukrepanja ob onesnaženju morja, vlada Balearskih otokov pa je na ničelni stopnji aktivirala regionalni načrt civilne zaščite. Obseg morebitnih okoljskih posledic še ni znan, oblasti pa ocenjujejo, ali bodo potrebni dodatni ukrepi.