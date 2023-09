Ob obletnici smrti Mahse Amini več kot 260 aretacij

Iranski varnostni organi so ob sobotni prvi obletnici smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini, katere smrt je lani sprožila val protivladnih protestov v državi, po poročanju iranskih medijev aretirali več kot 260 ljudi. Med razlogi so v Teheranu izpostavili kršenje javne varnosti, spodbujanje protestov in posedovanje orožja.

Mahsa Amini je umrla 16. septembra lani po policijskem pridržanju. Pred tem jo je iranska moralna policija aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab.

Njena smrt je sprožila večmesečne množične proteste, ki so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, nato pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki.

V spopadih z varnostnimi silami je umrlo na stotine ljudi, na tisoče pa jih je bilo aretiranih. V luči sobotne prve obletnice smrti Aminijeve in v strahu pred novimi protesti so iranske oblasti okrepile represijo v državi.

Mahsa Amini je umrla 16. septembra lani po policijskem pridržanju. FOTO: Kena Betancur/AFP

Aretacije več prebivalcev kurdskih območij

Iranski časopis Shargh je nedeljo ob sklicevanju na uradne podatke poročal, da so varnostne sile v 24 urah izvedle več kot 260 aretacij. Po navedbah varnostnih organov so bili razlogi zanje kršenje javne varnosti, spodbujanje protestov in posedovanje orožja. Iranska tajna služba naj bi aretirala tudi več prebivalcev kurdskih območij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V soboto je iranska revolucionarna garda (IRGC) pridržala tudi očeta Aminijeve Amjada Aminija, da bi preprečila spominsko slovesnost ob obletnici hčerine smrti. Kasneje ga je izpustila na prostost. Isti dan je bil nato v mestu Nurabad v provinci Fars na jugu Irana ubit pripadnik zloglasne paravojaške enote Basidž, povezane z IRGC.

Domnevno sta se dva neznana napadalca na motorju približala skupini stražarjev omenjene enote in začela streljati, pri čemer je bil eden od stražarjev ubit, trije drugi pa so bili ranjeni, je poročala iranska državna tiskovna agencija IRNA.

Milica Basidž, ustanovljena po revoluciji v Iranu leta 1979, je imela sicer osrednjo vlogo pri nasilnem zatiranju protestov po smrti Aminijeve.