Ob petkovem neurju zabeležili 180 dogodkov, na terenu 110 gasilskih enot

Vremenska fronta z neurjem je v petek popoldne prizadela delno osrednji, predvsem pa severovzhodni del Slovenije. Močan veter in obilno deževje, ponekod s točo, sta gasilskim enotam in drugim službam povzročila številne preglavice. Centri za obveščanje so zabeležili 180 dogodkov. Na terenu je bilo 110 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.

Največ dogodkov so zabeležili na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, in sicer 73. V Murski Soboti so zabeležili 34 dogodkov, na Ptuju 21, v Celju 18, Ljubljani 16, v Slovenj Gradcu devet, v Trbovljah šest, v Kranju dva, v Novem mestu pa en dogodek, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Močan veter je lomil veje in večinoma preko cestišč podrl večje število dreves, eno od teh je poškodovalo dve osebni vozili, nekatera so poškodovala ostrešja in ogrožala objekte. V Kungoti pri Ptuju je veter podrl drog električne napeljave, ki je zaradi kratkega stika zagorel.

Sunki vetra so odkrili nekaj ostrešij in poškodovali drugo infrastrukturo. Zaradi obilnega deževja je meteorna voda poplavila kleti več objektov, ponekod poplavila cestišča in nanesla zemljino, povišani vodotoki potokov pa so ogrožali objekte. Sprožila sta se tudi dva zemeljska plazova. Ponekod je toča poškodovala ostrešja objektov.

Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali vodo, čistili prepuste, nameščali protipoplavne vreče, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, odstranjevali podrto drevje in čistili cestišča. Prav tako so pri odstranjevanju posledic na terenu sodelovali komunalna in cestna podjetja ter druge službe, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.