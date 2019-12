Ob prevrnitvi ladje pred obalo Mavretanije mrtvih 58 migrantov

Za migrante na morju je bilo najbolj nesrečno leto leto 2016, ko jih je v valovih Sredozemlja umrlo 5143.

via REUTERS Tihotapci migrante pogosto naložijo na neprimerna plovila, ki jih tudi preobremenijo. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Karsten Jager/Sea-eye via Reuters

Njahujša morska nesreča migrantov se je zgodila aprila 2015 v bližini Sicilije, ko je umrlo najmanj sedemsto ljudi. Aprila 2016 je umrlo okrog 500 migrantov, potem ko se je potopila njihova lesena ladja, oktobra 2013 pa je ob potopitvi plovila umrlo 386 iskalcev sreče.

Najmanj oseminpetdeset ljudi, med njimi veliko žensk in otrok, je umrlo, potem ko se je pred obalo Mavretanije v bližini mesta Nouadhibou prevrnila ladja z več kot stopetdesetimi migranti na krovu, poroča Al Jazeera.Ladjica, ki je bila v zelo slabem stanju in komaj plovna, je 27. novembra izplula iz Gambije na tvegano pot proti Evropi, vendar ji je že med plovbo mimo mavretanske obale začelo zmanjkovati goriva, zato se je bližala obali. Prenapolnjeno plovilo se je nato prevrnilo v bližini obale, 83 potnikom je uspelo priplavati na suho, preostali so se utopili ali so pogrešani.iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je za Al Jazeero dejal, da ta zadnji primer kaže, kako trdosrčni in brezbrižni so tihotapci ljudi. Sami so vzeli denar in izginili, ljudi pa prepustili usodi na plovilu, ki ni bilo sposobno pripluti niti mimo prve sosednje države.Pot iz pristanišč zahodne Afrike skozi Gibraltarsko ožino in proti Evropi je nekoč bila pogosta, a zelo tvegana pot Afričanov v iskanju boljšega življenja v Evropi. Toda odkar je Španija okrepila nadzor na morju, je plovil z migranti iz teh krajev občutno manj. Zato je tudi manj večjih nesreč na morju. Letos je ta pri Mavretaniji med največjimi, če ne največja, sicer pa je po podatkih IOM v letošnjem letu v takšnih nesrečah na morju skupno umrlo okrog tisoč migrantov, medtem ko je kakšnim 72.000 uspelo čez morje priti v Evropo.