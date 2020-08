Ob prihodu iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije obvezno testiranje

Gneča turistov v Zadru. FOTO: Denis Lovrović/AFP

Porast števila okužb na Hrvaškem

Italijani so dva dneva pred dopustniškim vrhuncem ob ferragostu, 15. avgustom, za svoje turiste in vse, ki v Italijo vstopajo iz Hrvaške, Španije, Malte ali Grčije, uvedli obvezno testiranje na okužbo.Kot poroča Il Corriere della sera, so na zdravstvenem ministrstvu odredili, da bo moral vsakdo, ki je te države obiskal v zadnjih 14 dneh, predložiti negativen test, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur, ali pa bo moral testiranje opraviti v Italiji, in sicer najkasneje 48 ur po vstopu v državo.Novi ukrep je včeraj predlagal zdravstveni minister, guvernerji regij so ga odobrili in je že sprejet. Zamisel o obvezni karanteni ob vstopu v državo je italijanska vlada za zdaj zamrznila, čeprav bi jo lahko uvedla ob dodatnem naraščanju števila okužb v teh državah, piše tržaški Primorski dnevnik. Na Hrvaškem so včeraj evidentirali velik porast števila okužb, bilo jih je 130. To je bilo drugo najvišje število novih okužb od začetka epidemije. Tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem opozarjajo na širjenje okužb med mladimi in za to krivijo množične zabave.Po besedah ravnatelja Hrvaškega zavoda za javno zdravjegre za nočne klube in lokale, konkretna žarišča so odkrili v klubih v Novalji in drugod na Pagu ali na kopnem v Makarski in Vodicah. Kot najnovejši izvor so evidentirali otok Vir.