Ob prihodu iz Srbije od danes karantena ni več obvezna za vse

KLJUČNI POUDARKI V Sloveniji včeraj odkrili 37 novih okužb.

7.30 Srbija ni več na rdečem seznamu

7.00 Na mejnih prehodih znova možni zastoji, ob vstopu v Avstrijo poostrena kontrola

Srbija od danes ni več na rdečem seznamu držav, za katere je ob prihodu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena, je v soboto na dopisni seji odločila vlada . V Srbiji so nazadnje včeraj odkrili 75 novih okužb, covid-19 je zahteval še eno življenje.Hrvaška ostaja na rdečem seznamu, na zelenem seznamu ni sprememb. Uvrščenost na rumeni seznam omogoča številne izjeme ob odmerjanju obvezne karantene, med drugim za osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani. Razlago in seznam izjem najdete tukaj. Ker se poletne počitnice v večjem delu Evrope bližajo koncu, na prometnoinformacijskem centru v teh dneh sicer pričakujejo več prometa od Hrvaške proti Avstriji in posledično čakanje na mejnih prehodih. Na Gruškovju so v soboto osebna in tovorna vozila za vstop v državo čakala od ene do dveh ur.Na kontrolnih točkah med Slovenijo in Avstrijo je pričakovati poostreno vstopno kontrolo na avstrijski strani zaradi epidemije covida-19. Za Karavanke in Ljubelj to predstavlja možnost zastojev, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Predlagajo uporabo manj obremenjenih prehodov in pozorno vožnjo.