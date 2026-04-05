Ob srbskem plinovodu v bližini madžarske meje našli eksploziv

Ob plinovodu v Srbiji, ki vodi proti Madžarski, so odkrili eksplozivna sredstva, je danes sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dejal je, da je o tem že govoril z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ki je za danes popoldne sklical sestanek sveta za nacionalno varnost.

Po Vučićevih navedbah naj bi srbska vojska in policija nekaj sto metrov stran od plinovoda našli nahrbtnike z dvema velikima paketoma eksplozivnih sredstev in detonatorjev.

Eksplozivna sredstva so našli v občini Kanjiža na severu Srbije, okoli 15 kilometrov pred mejo z Madžarsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vučić je dejal, da je madžarskega premierja Orbana obvestil »o prvih rezultatih vojaške in policijske preiskave grožnje kritični plinski infrastrukturi«.

Srbski predsednik ni podal podrobnosti o morebitnem motivu, dejal pa je, da so odkrili določene sledi, o katerih še ne more govoriti. »Naše obveščevalne službe so opravile dobro delo,« je dodal. Direktor Srbske vojaške varnostne agencije je povedal, da je eksploziv, sicer izdelan v ZDA, skušal namestiti migrant.

Orban je potrdil, da je govoril z Vučićem, za danes popoldne pa je sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost.

Srbija je sicer močno odvisna od ruskega plina. Na dan uvozi okoli šest milijonov kubičnih metrov po ceni, ki znaša približno polovico tržne cene. Plinovod Balkan Stream, v bližini katerega so našli eksplozive, je podaljšek plinovoda TurkStream, ki ruski plin dovaja v Srbijo in na Madžarsko.

Na Madžarskem različna mnenja

Madžarski premier Viktor Orbán je sklical izredno sejo nacionalnega obrambnega sveta, potem ko so v bližini plinovoda, ki v Madžarsko dovaja ruski plin, našli eksploziv. Odkritje na obmejnem območju sosednje Srbije prihaja v času, ko Orbánova stranka v javnomnenjskih raziskavah pred ključnimi volitvami prihodnjo nedeljo močno zaostaja, poroča BBC.

Vodja opozicije Peter Magyar je Orbána obtožil »širjenja panike«, ki naj bi ga po njegovih besedah orkestrirali »ruski svetovalci«. To prihaja le nekaj dni po tem, ko so varnostni strokovnjaki opozorili na možnost operacije »lažne zastave«, ki bi jo lahko pripisali Ukrajini. Orbán, zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je po obsežni ruski invaziji na Ukrajino upiral pozivom EU k opustitvi uvoza ruskih energentov.

V zadnjih tednih so madžarski varnostni strokovnjaki opozarjali na možnost inscenirane operacije, bodisi na madžarskem bodisi na srbskem ozemlju, katere cilj bi bil vzbuditi dovolj simpatij za Orbána, da bi njegova stranka Fidesz zmagala na volitvah – ali pa mu dati izgovor za razglasitev izrednih razmer in preložitev ali odpoved glasovanja.