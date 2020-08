Obama: Naše demokratične ustanove so ogrožene kot še nikoli

AFP Kamala HarrisFOTO: Olivier Douliery/AFP



Clintonova pozvala k volitvam

Preberite še: Kaj bi Bidnova zmaga pomenila za Evropo



Oster Obama



Trump meni, da rešuje svet pred levico

Senatorka iz Kalifornijeje v sredo zvečer ob zaključku tretjega dneva nacionalne konvencije demokratske stranke, ki poteka virtualno, sprejela nominacijo za podpredsednico ZDA in opravila govor, v katerem je pozvala k čim večji volilni udeležbi za spremembo vodstva države.Potrditev Harrisove je bila formalnost, potem ko si jo je pred tednom dni izbral predsedniški kandidat stranke, nihče pa ni predlagal nikogar drugega. Govor je opravila iz države Delaware, kar bo danes na koncu konvencije storil še Biden.Hči priseljenke iz Indije in priseljenca iz Jamajke je poudarila, da z Bidnom delita vizijo Amerike, kjer so vsi dobrodošli ne glede na videz, izvor ali koga imaš rad. »Trumpovo propadlo vodenje države nas je stalo življenj in premoženja. Nesposobnost nas straši, trdosrčnost nas osamlja, vendar si zaslužimo bolje. Moramo izvoliti predsednika, ki nas bo združil namesto predsednika, ki spreminja tragedije v politično orožje,« je med drugim povedala Harrisova.Pred njo se je zvrstila vrsta uglednih demokratk, ki so prav tako pozivale Američane, naj se udeležijo volitev, poudarjale prednosti Bidna in pomanjkljivosti republikanskega predsednika. Oster je bil tudi njegov predhodnik, ki se je oglasil iz Muzeja ameriške revolucije v Philadelphii in posvaril, da je na kocki sama ameriška demokracija.Tema tretjega dne konvencije je bila Popolnejša zveza, kar naj bi pomenilo, da ne gre le za to, da se z Bidnovo zmago vrnejo v čase pred Trumpom, ker to za številne v ZDA ni bilo dovolj dobro. Biden naj bi jih iz Trumpovega kaosa in kriz povedel v boljšo Ameriko.Tretji dan konvencije je minil tudi ob poudarjanju priseljevanja, pri čemer so prikazali video s pohvalo prispevkov priseljencev ameriški družbi in predstavili Američanko, ki je ostala brez mame, saj jo je Trumpova vlada izgnala, čeprav je njen oče marinec volil za Trumpa.Poudarjali so tudi potrebo po pametni orožarski zakonodaji, pri čemer je imela glavno besedo nekdanja kongresnica iz Arizone Gabby Giffords, ki jo je nasilnež leta 2011 ustrelil v glavo. Vendar je preživela in postala ena najdejavnejših aktivistk proti orožju v ZDA. »Težko govorim, ampak glasu še nisem izgubila,« je dejala.Trumpa je napadla tudi, ki je spomnila na njegove besede temnopoltim Američanom, naj volijo zanj, saj nimajo česa izgubiti. »No, sedaj vemo, kaj lahko izgubimo,« je dejala in pozvala k volilni udeležbi in previdnosti, da jim Trump »ne ukrade volitev«.»Želim si, da bi bil boljši predsednik, ampak na žalost je tako, kot je. Ljudje mi štiri leta govorijo, da niso vedeli, kako nevaren je, pa da jim je žal, ker niso volili. Volite, kot da so od tega odvisna vaša življenja, ker dejansko so,« je dejala Clintonova.Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je dejala, da je na svojem položaju iz prve roke videla Trumpovo pomanjkanje spoštovanja do dejstev in žensk. Takšna naj bi bila tudi njegova politika, ker ne ve, da Amerika uspeva, ko uspevajo ženske.Nekdanja predsedniška kandidatka senatorka Elizabeth Warren iz Massachusettsa je med drugim zagotovila, da bo Bidnova vlada zagotovila dostopno otroško varstvo za vsako družino. »Trump je povsem pogorel na testu covida-19. Danes ima Amerika največ smrti na svetu in gospodarski kolaps. To je Trumpova kriza in kriza republikancev, ki ga podpirajo,« je dejala.Obama pa je dejal, da je na začetku upal, da bo Trump pokazal vsaj nekaj interesa, da vzame svoje delo resno in bo občutil veliko težo položaja. »Nikoli ni pokazal zanimanja za delo, za iskanje kompromisa, za uporabo položaja, da pomaga še komu drugemu razen sebi in prijateljem. Položaj je jemal kot resničnostni šov, ki ga lahko izkoristi za pozornost, po kateri hlepi,« je bil oster Obama.»Posledice so hude. Imamo 170.000 mrtvih, milijoni delovnih mest so izgubljeni, naši najslabši impulzi so sproščeni, naš ugled v svetu hudo zmanjšan, naše demokratične ustanove pa so ogrožene kot še nikoli,« je dejal in povedal še nekaj o Bidnu, ki si ga je pred 12 leti izbral za podpredsednika ZDA.»Nisem vedel, da bom našel brata, čeprav prihajava iz različnega okolja in generacij. Spoznal sem njegovo vztrajnost in empatijo, spoštljivost do vsakogar, dostojanstvo. Iz mene je naredil boljšega predsednika in ima znanje ter izkušnje, da iz Amerike naredi boljšo državo.«Trump je na kritike odgovoril vnaprej na novinarski konferenci, ko je dejal, da ga ne bi bilo v Beli hiši, če bi Obama in Biden dobro delala. »Sploh mi ne bi bilo treba kandidirati. Bil bi vesel, ker sem imel rad svoje prejšnje življenje,« je dejal Trump in zagotovil, da s svojo kandidaturo rešuje svet pred radikalno levo filozofijo, ki bo uničila ZDA, s tem pa tudi svet.Njegova kampanja je podpornikom poslala elektronsko sporočilo s prošnjo za donacijo in ostrim sporočilom. »Ste videli, kdo govori na demokratovi konvenciji? Ko sem že mislil, da ta patetični dogodek ne more biti bolj pokvarjen, so se odločili poklicati pokvarjeno Hillary, noro Nancy, Pocahontas, zlagano Kamalo in lažnivega Obamo. Vsi ti radikalni demokrati me sovražijo in sovražijo tebe. Najraje bi videli, da vsi propademo,« je med drugim svojim podpornikom sporočil Trump.