Obama vrača udarec 

Republikanski presednik Donald Trump. Foto Mandel Ngan Afp - International News Agency

New York – Ameriški konservativci prejšnega predsednika ZDAobtožujejo zlorabe obveščevalnih služb proti nasledniku, demokratski prvak pa udarec vrača z obtožbami na račun boja proti covidu 19. Demokrati zahtevajo tudi preiskavo odpusta inšpektorja State Departmenta, ki je nastopil proti šefu diplomacijeRepublikanske obtožbe so resne: zvezni preiskovalni urad FBI je pod predsednikom Obamo s prirejenimi podatki pridobival sodna dovoljenja za vohunjenje nad člani Trumpove predvolilne kampanje, neresnice iz demokratsko plačanega Steelovega dosjeja so uporabili za preiskavo, prvega svetovalca republikanskega predsednika za nacionalno varnostpa so navedli k priznanju krivde za neobstoječi zločin. Široka paleta demokratskih politikov in diplomatov je informacije o tem nezakonito posredovala javnosti.Medtem ko vidni republikanci namigujejo na kazenske prijave, demokrati z Obamo na čelu vračajo s svojimi obtožbami. Nekdanji demokratski predsednik odgovorne obtožuje, da v krizi zaradi covida 19 ne vedo, kaj delajo, mnogi od njih pa se niti ne pretvarjajo, da jo imajo pod nadzorom. Trumpa ni omenil po imenu, a je jasno, na koga letijo obtožbe, saj je že pred dnevi v nenavadnem napadu za nekdanjega predsednika govoril o kaotični katastrofi pri spopadu s pandemijo. Obama je diplomirancem tradicionalno afriško-ameriških univerz omenil tudi nesorazmerno število temnopoltih žrtev covida 19 in nevarnosti, ki temnopolte čakajo že pri teku. S tem je namignil na uboj 25-letnegav Georgiji.Trump na očitke odgovarja z eno samo besedo: »Obamagate!« Demokrati pa obsojajo tudi odpustitev inšpektorja State Departmenta, ki je začel preiskovati domnevno zlorabo zaposlenih za osebne potrebe zunanjega ministra Mika Pompea in njegove žene. Linick je položaj prevzel v času Obamove administracije. Obama po mnenju številnih Američanov vse bolj prevzema obtoževanje Trumpa zato, ker je verjetni demokratski predsedniški kandidatpogosto videti nebogljen. V nedavnem televizijskem pogovoru je pomešal števil žrtev covida 19 in zaradi pandemije izgubljenih služb.