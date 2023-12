Obdobje prevlade kitajskih nizkih cen se izteka

V nadaljevanju preberite:

Ko se v prostornih hodnikih mednarodnega nakupovalnega središča v mestu Yiwu nakopičijo umetne jelke, to ni dobro znamenje za kitajski izvoz. Kupi umetnih jelk pričajo o čedalje manjšem zanimanju zahodnih držav za kitajske božične okraske, ki so jih bili v času zimskih praznikov nekdaj tradicionalno polni ameriški in evropski domovi.

Kitajska je vir 90 odstotkov skupnega izvoza božičnih okraskov in 66 odstotkov svetovnega izvoza lučk za jelke. Z njo se ne more primerjati nobena druga država. Z 11,1 milijarde dolarjev tako imenovane »božične industrije«, za kolikor je lani prodala teh izdelkov, je bila Kitajska trdno v vrhu. Šele daleč za njo so se uvrstile Kambodža s 380 milijoni dolarjev, Nizozemska s 370 milijoni, nato pa Indija s 129 milijoni in Nemčija s 104 milijoni dolarjev.