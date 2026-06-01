Obe strani bosta jeseni igrali na vse ali nič

Poldrugo leto po prelomni zmagi­ Donalda Trumpa na predsedniških volitvah bodo demokrati­ novembra dobili priložnost za maščevanje. O izidih vmesnih ­volitev bodo odločali predvolilni torki, vključno z današnjo predtekmo kandidatov za guvernerja Kalifornije. Republikanci se na predvolitvah neomajno postavijo na stran Trumpovega slogana Najprej Amerika.

Na teksaškem soočenju pred tednom dni je republikanec Maga (Naredimo Ameriko spet veliko) Ken Paxton presenetljivo spodnesel dolgoletnega senatorja Johna Cornyna, potem ko je predsednik Trump podprl kandidaturo pravosodnega ministra države samot­ne zvezde. To je bilo za večino republikanskih volivcev jasno znamenje, da je poraženec rino – republikanec le po imenu, ki si želi vrnitve starih časov nadstrankarskega sodelovanja z demokrati. Trump in njegovi verjamejo, da so konservativci pri tem vedno potegnili kratko ter da s tem pomagajo demokratom potiskati Ameriko v socializem.