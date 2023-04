Obeta se izjemno izenačen boj

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami (14. maj) je predvolilna kampanja v Turčiji na vrhuncu. Volitvam, ki bi lahko po točno 20 letih vladavine Stranke pravičnosti in razvoja (AKP) in predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana prinesle preobrat, tako domači kot tuji analitiki pripisujejo zgodovinski pomen. Tudi v kontekstu tega, da bodo v Turčiji letos zaznamovali stoletnico republike.

Različne turške javnomnenjske raziskave ponujajo podobne rezultate, toda različne interpretacije. Odvisno od politične usmerjenosti. Sedanji predsednik Erdoğan in kandidat šestih koalicijskih strank (»Omizje šestih«) Kemal Kılıçdaroğlu, sicer predsednik največje opozicijske stranke CHP (Republikanska stranka), sta skoraj izenačena. Zato je že zdaj bolj ali manj jasno, da bo novi (stari) predsednik države izbran v drugem krogu, saj se bo sodeč po anketah okoli 10 odstotkov glasov razporedilo med preostale predsedniške kandidate.