Obetavni ameriški testi in čezatlantski spori zaradi mask

New York – Ameriški center za nadzor nad boleznimi CDC zdaj vsem prebivalcem priporoča nošenje mask, pa čeprav le iz blaga. Predsednikje na petkovi tiskovni konferenci sicer povedal, da jih sam ne namerava nositi, prva damapa je na družabnih omrežjih Američane zaprosila, naj resno jemljejo razdalje in pokrivanje obraza.Trump misli, da bi bil v komunikacijah s svetovnimi državniki videti neumno, poleg tega pa skupaj z drugimi iz svojega kriznega štaba opozarja, da maske ne morejo biti nadomestilo za vzdrževanje dovolj velike razdalje med ljudmi. Vsaj profesionalne tudi najbolj nujno potrebujejo v bolnišnicah in drugih nujnih službah, zato je predsednik je Američanom priporočil, naj si jih naredijo kar sami. Kritiki ga obtožujejo, da ne dela tistega, kar govori, a saj ima sam na voljo hitre teste za preverjanje okuženosti. Podjetje iz Illinoisa Abbott Laboratories že množično proizvaja prenosne teste, ki okuženost prikažejo v petnajstih minutah, in poročajo, da z njimi že pregledujejo vse predsednikove obiskovalce. Trump ga je ta teden preizkusil tudi na sebi.Enako pomemben bo morda test družbe Cellex Inc.iz Severne Karoline, ki z iskanjem protiteles prepoznava prejšnjo okuženost. Po hitrem postopku so ga dovolili pri ameriški upravi za hrano in zdravila FD in če bo zanesljiv, bo pomagal razumeti razširjenost koronavirusa in ter trajanje imunosti. Test krvi bo morda vsaj nekaterim omogočil končanje karantene in pomoč pri oživitvi gospodarstva.Nekateri dobre rezultate vidijo tudi pri zdravilu proti malariji v kombinaciji z antibiotikom, ki ga je propagiral Trump. Več kot šest tisoč zdravnikov iz tridesetih držav je v raziskavi spletnega portala za zdravnike Sermo najbolj od vseh zdaj znanih sredstev pohvalilo učinkovino hidroksiklorokin in antibiotik azitromicin. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji WHO pa vendarle opozarjajo, da doslej še nobeno zdravilo ni preprečilo ali ozdravilo bolezni.Če pri iskanju zdravil sodelujejo zdravniki iz vsega sveta, pa se zaradi medicinske opreme, nujne za boj proti koronavirusu, nekatere države zapletajo v prepire. Nemčija je ZDA obtožila odvzema več sto tisoč mask N95, ki so jih naročili v tovarni ameriškega podjetja 3M na Kitajskem. Minister za notranje zadeve prestolnice Berlin Andreas Geisel je dogodek, ki naj bi se zgodil v Bangkoku, označil za sodobno piratstvo ter od zvezne vlade v Berlinu zahteval posredovanje, Američane pa prevzemanja njihovih nakupov v Šanghaju z višjo ceno obtožujejo tudi Francozi.V Washingtonu francoske obtožbe zavračajo, ne pa tudi nemških in podobnih kanadskih. Podjetju 3M so zagrozili z zakonodajo o proizvodnji v izrednih razmerah, Trump pa je na tiskovni konferenci povedal, da bi dovolil prodajo Italiji ali Španiji, ki se tudi soočata s hudimi težavami zaradi koronavirusa. Položaj je izredno resen tudi v ZDA, porepovedi izvoza kritičnih izdelkov pa so v teh časih pogoste tudi med evropskimi državami. Trump je dodal, da bo ameriško podjetje drago plačalo, na njegovo prihodnjo industrijsko politiko bo morda vplivalo tudi dejstvo, da so morali pri 3M pridobiti kitajsko dovoljenje za pošiljke izdelkov v domovino.