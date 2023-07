Obeti obračuna z Alzheimerjevo boleznijo

V času pandemije smo poslušali številne obljube o cepivih in zdravilih, ki se niso izkazale za docela resnične, zato mnogi naznanila farmacevtskih družb opazujejo z nezaupanjem. Če je verjeti ameriški farmacevtski velikanki Eli Lilly, pa je človeštvo na pragu obračuna z neusmiljeno boleznijo, ki žrtve še pred smrtjo oropa spomina in bistvenih telesnih funkcij. Zdravilo »donanemab« naj bi pri ljudeh v zgodnji fazi Alzheimerjeve bolezni pomembno upočasnilo simptome.

Poslopje farmacevtske družbe Eli Lilly v kalifornijskem San Diegu. Foto Mike Blake/Reuters

Dobri polovici bolnikov, ki so jim enkrat na mesec vbrizgali zdravilo v žile, so ustavili propadanje spomina za več kot leto dni, poročajo raziskovalci. Umetno ustvarjeni proteini za boj proti amiloidnim plakom, ki so jih prepoznali za krivce bolezni, potujejo do možganov in vežejo toksične substance, imunske celice jih odstranijo. Če se bodo poskusi potrdili, bo mogoče Alzheimerjevo bolezen uravnavati podobno kot astmo ali diabetes, pravijo strokovnjaki. V poskusu je sodelovalo 1800 ljudi, od katerih je polovica prejemala placebo.

Pri farmacevtski družbi Eli Lilly so ameriško upravo za hrano in zdravila FDA že zaprosili za odobritev donanemaba in najbolj optimistični pričakujejo, da bodo lahko z zdravljeni začeli že čez osemnajst mesecev. Zdravilo je najbolj učinkovito pri mlajših od 75 let z začetnimi simptomi Alzheimerjeve bolezni, žal pa poročajo tudi o resnih stranskih učinkih. Pri nekaterih pacientih je zdravilo povzročilo zatekanje možganov ali krvavenje, z njegovim jemanjem so povezali tri smrti med trajanjem poskusa. V skupini, ki je dobivala placebo, je v tem času umrl le en bolnik. Problem bo morda tudi cena zdravljenja, ki jo ocenjujejo na okrog 20 tisoč dolarjev na leto.