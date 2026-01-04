Obglavljena država začenja novo dobo

Prava drama za Venezuelo se je začela šele po odhodu ameriških specialcev.

Venezuela se je zbudila v nov dan, v novo dobo, v novo realnost. Čeprav so se podobna dejanja, kakor je bil napad na Caracas in bližnja mesta, v preteklosti že zgodila, je tokrat prizadetih več interesov. Začenši s kitajskimi naftnimi. Poraženi sta ruska vojaška tehnika in kubanska obveščevalna služba. Za celotno dogajanje je še najmanj pomembno, kaj mislijo Venezuelci, kaj si lahko obetajo od tranzicije, ki je ne bodo vodili sami. Nafta bo v ameriških rokah, María Corina Machado pa je od Trumpa tudi izvedela, da ni primerna za predsednico, saj nima podpore v domovini. Kdo po padcu Madura vlada v Venezueli in kdo ga je izdal? Gverilska akcija specialcev je bila strahotno opozorilo Kubi. Ameriška vlada namerava vložiti milijarde v prenovo naftne industrije. Venezuela je od sobote zjutraj ...