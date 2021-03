Obilno deževje v Avstraliji prisililo ljudi, da zapustijo svoje domove

Poplava v kraju Port Macquarie (Novi Južni Wales). FOTO: Alex Mcnaught via Reuters

Prebivalce ob vzhodni obali Avstralije zaradi več dni trajajočega deževja še naprej ogrožajo poplave, zaradi česar so oblasti odredile evakuacijo več območij, tudi predelov mesta Sydney. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.Oblasti so zaradi ogrožajočih poplav v nedeljo po lokalnem času sredi noči odredile evakuacijo ljudi, ki živijo v nižinskih predelih v severozahodnem delu Sydneyja, prestolnice zvezne države Novi Južni Wales. Včeraj je zaradi ogromnih količin padavin prvič v zadnjih 30 letih začel preplavljati jez Warragamba v zaledju Sydneyja, ki predstavlja glavni vir pitne vode za mesto. To bi lahko povzročilo tudi nevarno povišanje gladine reke Hawkesbury.Oblasti so razmere v delih Novega Južnega Walesa danes razglasile za naravno katastrofo. Opozorili so tudi, da bi lahko v prihodnjih dneh domove zapustilo še 4000 ljudi na območju reke Hawkesbury in v delih zahodnega Sydneyja. Meteorološka služba je zaradi trajajočih močnih padavin in močnega vetra za 900-kilometrski pas vzdolž vzhodne obale izdala opozorilo pred neurjem, še navaja dpa.