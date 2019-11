Obilno deževje zahtevalo več deset življenj v Keniji

Na severozahodu Kenije je bilo neobičajno močno deževje usodno za 36 ljudi, poroča tiskovna agencija Reuters. Britanski BBC navaja, da je bilo med smrtnimi žrtvami sedem otrok.



Poplave in plazovi, ki jih je sprožilo deževje, so odnesli štiri mostove in prizadejali škodo v več vaseh. Na poškodovanih cestah je obstalo več kot 500 vozil. Deževno obdobje v Vzhodni Afriki je zahtevalo smrtne žrtve tudi v Etiopiji in Tanzaniji; v Somaliji je moralo svoje domove zapustiti več sto tisoč ljudi, poplavljena so tudi mesta v Južnem Sudanu.