Obisk iz Slovenije kot aspirin hudo bolnemu

Na rednih protestih proti nasilju v srbski družbi se vsak petek zbere nepregledna množica nezadovoljnih. Prejšnji petek so bili med njimi tudi študenti, ki so na enem od transparentov predsednika Aleksandra Vučića spraševali, ali je zelo jezen, kadar koga ne more kupiti. FOTO: Andrej Isakovic/AFP