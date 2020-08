Obisk kot uvod v vojno?

Ameriški minister za zdravje Alex Azar se je znašel na pomembnem mestu v zgodovini kitajsko-ameriških odnosov. Danes je postal najvišji ameriški funkcionar, ki se je v zadnjih 40 letih, odkar so Kitajska in ZDA vzpostavile diplomatske odnose, sestal s tajvansko predsednico. Azar je pripotoval v Tajpej v nedeljo zvečer, danes pa se je s predsednico Tsai Ing-wen pogovarjal o »treh ­pomembnih temah«.»Prva je priznanje Tajvana kot odprte in demokratične družbe, ki se je na covid-19 odzvala zelo uspešno in transparentno,« je dejal. »Druga je potrditev Tajvana kot dolgoletnega partnerja in prijatelja ZDA. Tretja pa sporočilo, da si ...