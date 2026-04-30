Obisk kralja – od zlatih krožnikov do zahteve za vrnitev znamenitega diamanta

Medtem ko je državniška večerja, ki jo je v Beli hiši za britanskega kralja Karla III. pripravil predsednik ZDA Donald Trump, v torek zvečer minila v sproščenem vzdušju – kralju je ploskal kongres, postregli so mu raviole z zelišči ter parmezansko emulzijo na zlatem krožniku – pa je bilo precej manj navdušenja nad kraljem opaziti pri newyorškem županu, piše Guardian.

Župan Zohran Mamdani, demokratični socialist, ki je ugandsko-indijskega rodu, je kralja Karla III. in kraljico Camillo sprejel med polaganjem venca žrtvam terorističnih napadov 11. septembra 2001 na jugu Manhattna. Jasno pa je pred tem povedal, da se s kraljem ne želi srečati na štiri oči.

Naj krona vrne znameniti diamant

Mamdani je pred obiskom na novinarsko vprašanje, kaj bi najbolj želel povedati kralju, odgovoril, da bi ga prosil, naj Združeno kraljestvo Indiji vrne znameniti 105-karatni diamant Kohinoor, ki je del britanskih kronskih draguljev in razstavljen v londonski trdnjavi Tower. Največji brušeni diamant na svetu je bil izkopan v Indiji pred več tisoč leti, Britanci pa so si ga prilastili leta 1849. Kritiki trdijo, da so ga neetično odvzeli desetletnemu maharadži Dulipu Singhu po britanski zasedbi njegovega kraljestva.

Trump je nazdravil odnosom med državama in dejal, da ju združujeta plemenitost duha in junaška duša.

Slovesnost polaganja venca v spomin na žrtve napada 11. septembra je sledila dnevu pohval ob sproščenem druženju s Trumpom, dober govor v kongresu pa so, tako Guardian, ocenili kot korak k izboljšanju odnosov med ZDA in Združenim kraljestvom.

»A če je Karel morda očaral Trumpa, naklonjenega prestižu, darila iz zlata in šale o bostonski čajanki verjetno niso bili pogodu newyorškemu županu. Ta je bil izvoljen z obljubo o omejevanju vpliva elit, njegov oče velja za enega vodilnih strokovnjakov glede posledic kolonializma,« piše Guardian.

Srečanju se je hotel izogniti

Mamdani ni skrival, da se želi srečanju izogniti. Njegova ekipa se je od kralja distancirala že ob napovedi slovesnosti pri Svetovnem trgovinskem centru. »Župan se s kraljem Karlom III. ne bo srečal na štiri oči, bo pa navzoč na današnji slovesnosti polaganja venca,« je v kratki izjavi sporočil tiskovni predstavnik Joe Calvello.

Takšen sprejem za Karla ni običajen, vendar se je kasneje izkazalo, da se je morda izognil neprijetnemu položaju v povezavi z zahtevo za vrnitev diamanta.

Buckinghamska palača sicer na vprašanje o morebitni vrnitvi diamanta ni odgovorila, piše Guardian.

Rokovanje in izmenjani nasmehi

Na prizorišču pri Svetovnem trgovinskem centru je Karla III. in Camillo spremljal nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg, ne pa Mamdani. Kljub napetostim sta se Karel in Mamdani ob kratkem srečanju vseeno rokovala in izmenjala nasmehe.

Zaradi streljanja na večerji dopisnikov iz Bele hiše konec tedna je bila sicer varnost na Manhattnu poostrena: zaprli so najmanj eno postajo podzemne železnice, dostop do stavb pa strogo nadzorovali.

Kralj Karel III. med obiskom New Yorka ni odgovarjal na vprašanja o povezavi svojega brata, princa Andrewa z Jeffreyjem Epsteinom. Tema je bila sicer prisotna simbolično, saj je venec položil v bližini zapora, kjer je Epstein leta 2019 umrl. Kraljeva družina je plačala 12 milijonov funtov (nekaj manj kot 14 milijonov evrov) Virginii Giuffre, ki je Andrewa obtožila spolnega napada; ta očitke zanika. Karel je bil deležen tudi kritik, ker se ni srečal z Epsteinovimi žrtvami.

Newyorčani ob obisku ravnodušni

Prebivalci New Yorka so obisk spremljali večinoma ravnodušno, bolj so jih motili oviranje prometa in poostreni varnostni ukrepi. »To je kot operacija Cie,« je dejala mimoidoča Danica Parry, ki pa obiska kraljeve družine ni imela za posebej pomemben dogodek: »Ne, monarhije me sploh ne zanimajo – ne doma ne v tujini.«