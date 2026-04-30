    Obisk kralja – od zlatih krožnikov do zahteve za vrnitev znamenitega diamanta

    Po slavnostnem sprejemu v Washingtonu ga je v New Yorku pričakal zadržani župan Mamdani, ki je opozoril tudi na vprašanje vrnitve diamanta Kohinoor.
    Kljub napetostim sta se kralj Karel in župan Mamdani ob kratkem srečanju vseeno rokovala in izmenjala nasmehe. FOTO: Jeenah Moon/AFP
    R. I., STA
    30. 4. 2026 | 08:36
    30. 4. 2026 | 09:09
    4:30
    Medtem ko je državniška večerja, ki jo je v Beli hiši za britanskega kralja Karla III. pripravil predsednik ZDA Donald Trump, v torek zvečer minila v sproščenem vzdušju – kralju je ploskal kongres, postregli so mu raviole z zelišči ter parmezansko emulzijo na zlatem krožniku – pa je bilo precej manj navdušenja nad kraljem opaziti pri newyorškem županu, piše Guardian.

    Župan Zohran Mamdani, demokratični socialist, ki je ugandsko-indijskega rodu, je kralja Karla III. in kraljico Camillo sprejel med polaganjem venca žrtvam terorističnih napadov 11. septembra 2001 na jugu Manhattna. Jasno pa je pred tem povedal, da se s kraljem ne želi srečati na štiri oči.

    Naj krona vrne znameniti diamant

    Mamdani je pred obiskom na novinarsko vprašanje, kaj bi najbolj želel povedati kralju, odgovoril, da bi ga prosil, naj Združeno kraljestvo Indiji vrne znameniti 105-karatni diamant Kohinoor, ki je del britanskih kronskih draguljev in razstavljen v londonski trdnjavi Tower. Največji brušeni diamant na svetu je bil izkopan v Indiji pred več tisoč leti, Britanci pa so si ga prilastili leta 1849. Kritiki trdijo, da so ga neetično odvzeli desetletnemu maharadži Dulipu Singhu po britanski zasedbi njegovega kraljestva.

    Trump je nazdravil odnosom med državama in dejal, da ju združujeta plemenitost duha in junaška duša. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

    Slovesnost polaganja venca v spomin na žrtve napada 11. septembra je sledila dnevu pohval ob sproščenem druženju s Trumpom, dober govor v kongresu pa so, tako Guardian, ocenili kot korak k izboljšanju odnosov med ZDA in Združenim kraljestvom.

    »A če je Karel morda očaral Trumpa, naklonjenega prestižu, darila iz zlata in šale o bostonski čajanki verjetno niso bili pogodu newyorškemu županu. Ta je bil izvoljen z obljubo o omejevanju vpliva elit, njegov oče velja za enega vodilnih strokovnjakov glede posledic kolonializma,« piše Guardian.

    Srečanju se je hotel izogniti

    Mamdani ni skrival, da se želi srečanju izogniti. Njegova ekipa se je od kralja distancirala že ob napovedi slovesnosti pri Svetovnem trgovinskem centru. »Župan se s kraljem Karlom III. ne bo srečal na štiri oči, bo pa navzoč na današnji slovesnosti polaganja venca,« je v kratki izjavi sporočil tiskovni predstavnik Joe Calvello.

    Takšen sprejem za Karla ni običajen, vendar se je kasneje izkazalo, da se je morda izognil neprijetnemu položaju v povezavi z zahtevo za vrnitev diamanta.

    Buckinghamska palača sicer na vprašanje o morebitni vrnitvi diamanta ni odgovorila, piše Guardian.

    Buckinghamska palača na vprašanje o morebitni vrnitvi diamanta ni odgovorila. FOTO: Henry Nicholls/AFP

    Rokovanje in izmenjani nasmehi

    Na prizorišču pri Svetovnem trgovinskem centru je Karla III. in Camillo spremljal nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg, ne pa Mamdani. Kljub napetostim sta se Karel in Mamdani ob kratkem srečanju vseeno rokovala in izmenjala nasmehe.

    Zaradi streljanja na večerji dopisnikov iz Bele hiše konec tedna je bila sicer varnost na Manhattnu poostrena: zaprli so najmanj eno postajo podzemne železnice, dostop do stavb pa strogo nadzorovali.

    Kralj Karel III. med obiskom New Yorka ni odgovarjal na vprašanja o povezavi svojega brata, princa Andrewa z Jeffreyjem Epsteinom. Tema je bila sicer prisotna simbolično, saj je venec položil v bližini zapora, kjer je Epstein leta 2019 umrl. Kraljeva družina je plačala 12 milijonov funtov (nekaj manj kot 14 milijonov evrov) Virginii Giuffre, ki je Andrewa obtožila spolnega napada; ta očitke zanika. Karel je bil deležen tudi kritik, ker se ni srečal z Epsteinovimi žrtvami.

    Newyorčani ob obisku ravnodušni

    Prebivalci New Yorka so obisk spremljali večinoma ravnodušno, bolj so jih  motili oviranje prometa in poostreni varnostni ukrepi. »To je kot operacija Cie,« je dejala mimoidoča Danica Parry, ki pa obiska kraljeve družine ni imela za posebej pomemben dogodek: »Ne, monarhije me sploh ne zanimajo – ne doma ne v tujini.«

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriško-evropski spori

    Trump spet grozi z zmanjšanjem ameriške vojske v Nemčiji

    Nestrinjanje zaveznikov z iransko vojno bo republikanski predsednik poskušal izkoristiti za globoke spremembe v zvezi Nato.
    Barbara Kramžar 30. 4. 2026 | 04:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kralj Karel III. Trumpu podaril zvonec: »Če nas boste potrebovali, pokličite!«

    Ob državnem obisku v ZDA sta si voditelja izmenjala simbolna darila, ki poudarjajo skupno zgodovino in zavezništvo.
    29. 4. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obisk kraljevega para

    Britanski kralj predsedniku Trumpu: Brez nas bi vi govorili francosko

    Ameriškemu predsedniku je ušlo dejstvo, da je britanski kralj v svojem govoru ošvrknil številne Trumpove politike in ravnanja.
    29. 4. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Karel III. v ameriškem kongresu

    Kraljevska diplomacija za Veliko Britanijo in ZDA

    Med Trumpovimi grožnjami zaradi nasprotovanja iranski vojni je britanski kralj poudaril, da tradicionalni posebni zaveznici druži veliko več, kot pa ju ločuje.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 22:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Državniški obisk

    Kraljev obisk po streljanju v Washingtonu: Trump obljublja, da bo zelo varen

    Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta zakoncema Trump z zasebnim sporočilom izrazila podporo po sobotnem napadu.
    27. 4. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Državniški obisk

    Kralj Karel III. se v ZDA ne bo sešel z Epsteinovimi žrtvami

    Ameriški kongresnik Ro Khanna je Buckinghamsko palačo zaprosil za zasebno srečanje med žrtvami in kraljem Karlom III. med njegovim obiskom prihodnji teden.
    23. 4. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Interventni zakon

    Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

    Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
    29. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

    Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
    Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Murska Sobota

    Slovenski policisti odkrili v Italiji ukraden BMW z lažnimi tablicami

    Policija je na avtocesti proti Madžarski ustavila romunskega voznika; vozilo, ukradeno v Italiji, so zasegli, sledijo kazenske ovadbe.
    30. 4. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrisi nove vlade

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    30. 4. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

    Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
    30. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Na lepše

    Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

    Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
    Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrisi nove vlade

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    30. 4. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

    Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
    30. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Na lepše

    Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

    Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
    Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
