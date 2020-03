Objavili so identiteto spletnega spolnega izsiljevalca mladoletnic

Poleg imena je javnost dobila tudi njegov obraz

Dva milijona ljudi je s peticijo zahtevalo objavo identitete spletnega izsilejvalca Čo Džu Bina in policija je zahtevi danes ugodila. FOTO: Kim Hong Dži

Te dni je južnokorejsko pravosodje že v času preiskave objavilo identiteto 24-letnega mladeniča, ki je vodil skupino izsiljevalcev deklet, ki so jih spolno zlorabljali za razkazovanje v plačljivih spletnih klepetalnicah. Objava podatkov o osumljencih je tudi v južnokorejski policiji neobičajna praksa, toda v tem primeru so pristojne službe to storile zaradi ogromnega pritiska javnosti. Kar dva milijona ljudi je namreč podpisalo peticijo z zahtevo, da se ime brezobzirnega izsiljevalca objavi, poroča britanski BBC.Čo Džu Bina je policija prijela po tem, ko so ugotovili, da je prav on vodja skupine, ki je imela na spletu pornografske klepetalnice z mladimi dekleti, ki so jih v to delo prisilili z izsiljevanjem. Dekleta so pridobili tako, da so prek oglasov ponujali delo za fotomodele ali spremljevalke. Ko so se dekleta prijavljala, so z njihovih telefonov pridobili vrsto podatkov, s katerimi so jih potem izsiljevali in prisilili v razkazovanje v klepetalnicah, na twitterju, nekatere pa so bile prisiljene tudi v prostitucijo. Na tak način je skupina zlorabila več kot sedemdeset mladih ljudi, od tega šestnajst mladoletnic. Klepetalnice je uporabljalo najmanj deset tisoč ljudi, ki so za dostop plačali od 200 do 1100 evrov.Policija ni objavila samo njegovega imena, ampak je danes, ko so ga odpeljali s policijske postaje v Seulu, javnosti in zbranim novinarjem pokazala tudi njegov obraz. »Opravičujem se vsem, ki sem jih prizadel. Hvala, da ste ustavili hudiča, ki se ga sicer ne bi dalo ustaviti,« je ob tej priložnosti povedal v kamere in mikrofone. Ni pa odgovoril na novinarska vprašanja, ali priznava očitana dejanja.Javnost je torej izvedela, kdo je izsiljevalec mladoletnic v tem primeru, toda po pisanju BBC s tem besa v Južni Koreji še ne bo konec. Gibanja za pravice žensk namreč opozarjajo, da v tej državi spolni zločini še zdaleč niso ustrezno obravnavani in kaznovani in da kaznovalna politika ne deluje dovolj odvračalno.