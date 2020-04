Oblak dima černobilskih gozdnih požarov utegne doseči Kijev

Največji požar že na 34.000 hektarih

Oblaki dima več obsežnih gozdnih požarov, ki že deseti dan divjajo v okolici opuščene černobilske nuklearke na severu Ukrajine, bi po najnovejših napovedih ukrajinskega državnega centra za jedrsko varnost še danes utegnili doseči ukrajinsko prestolnico Kijev. Po predvidevanjih omenjenega centra naj bi se namreč gibanje zračnih mas obrnilo proti jugovzhodu, kar bi pomenilo, da bi morebitno onesnažen dim zaneslo na najbolj naseljena območja države.Medtem še vedno ni povsem jasno, ali se je zaradi požarov, ki so se že nevarno približali opuščenemu mestu Pripjat na zaprtem območju Černobila in tamkajšnji opuščeni nuklearki ter odlagališču nevarnih jedrskih odpadkov, sevanje povečalo ali se ni. Prvi dan po požaru je namrečiz ukrajinske državne okoljske inšpekcije na spletu sporočil, da so se zaradi požarov ravni sevanja povišale, kmalu zatem pa so predstavniki vlade to zanikali in še zdaj zatrjujejo, da je sevanje v mejah normale.Požari pa so se od začetnih nekaj deset hektarov zdaj že močno razširili. Britanski BBC tako piše, da največji menda zajema že 34.000 hektarov v glavnem nenaseljenih gozdnatih območij, drugi največji, ki je zdaj samo še kakšen kilometer oddaljen od černobilske nuklearke, pa da obsega površino 12.000 hektarov.Po besedah vodje ukrajinske državne agencije za upravljanje zaprtega območja Černobilaso okrog opuščene jedrske elektrarne napravili varnostne preseke, da bi tako preprečili, da bi požar zajel območje elektrarne, toda to še ni zagotovilo, da je območje varno.Kljub temu da se z zublji bori kakšnih tristo gasilcev z veliko (tehnične) opreme in da pri gašenju pomagajo tudi letala in helikopterji, požari namreč še vedno niso pod kontrolo.Organizator turističnih obiskov zaprtega območja in mesta Pripjatse zato boji, da bodo požari poleg okoljske povzročili tudi veliko gospodarsko škodo. Če bo namreč to opuščeno mesto pogorelo, bo konec turizma, ki se je v zadnjih letih močno razmahnil.​Leta 2018 je zaprto območje Černobila in Pripjat obiskalo že 70.000 turistov, lani pa se je njihovo število zaradi serije o Černobilu na HBO še močno povečalo. Območje je zaradi svoje zgodovine – leta 1986 je tu eksplodiral četrti reaktor jedrske elektrarne in z velikim oblakom radioaktivnega prahu ogrozil velik del Evrope – za pustolovske in ekstremne turiste namreč zelo privlačno.